الجامعة القاسمية تتعاون مع 3 جهات علمية لنشر علوم القرآن الكريم

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت الجامعة القاسمية ممثلة في كلية القرآن الكريم ثلاث مذكرات للتعاون العلمي مع كل من كلية القرآن الكريم بجامعة أفريقيا العالمية وكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط التابع لجامعة القرويين بالمغرب، وذلك في إطار تعزيز جهودها في خدمة علوم القرآن الكريم.

جرت مراسم التوقيع على هامش انعقاد «الملتقى القرآني الدولي الأول لطلبة كليات القرآن الكريم» بمقر الجامعة القاسمية بمدينة الشارقة مساء أمس بحضور جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة ومديرها الدكتور عواد الخلف.

وقع المذكرات الدكتور عبد الكريم عثمان عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة القاسمية.. في حين وقعها عن كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة أفريقيا العالمية عميدها الدكتور البدري عمر بشارة وكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عميدها الدكتور باسم بن حمدي السيد فيما مثل معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط الدكتور مديره خالد الساقي.

أنشطة

وتنص المذكرات على تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في جميع الأنشطة العلمية والثقافية والتربوية المشتركة وتبادل الرسائل الجامعية والإشراف عليها ومناقشتها علاوة على نشر المقالات العلمية والكتب الأكاديمية بما يخدم علوم القرآن الكريم.

على صعيد متصل ناقشت - الندوة الوطنية الأولى حول جهود إمارة الشارقة في مجال تعزيز ونشر علوم القرآن التي في أعقابها جرى توقيع المذكرات - أهمية خدمة القرآن الكريم.

وشهدت الندوة التي أقيمت ضمن الملتقى القرآني الدولي الأول لطلبة كليات القرآن الكريم حضوراً واسعاً من المؤسسات العاملة في خدمة كتاب الله ومنها مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ودائرة الشؤون الإسلامية، ومجمع القرآن الكريم وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة التي تقوم بدور إعلامي فاعل في خدمة كتاب الله.

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