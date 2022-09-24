فتح باب التسجيل للخريجين القدامى في «إمسات»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لخريجي السنوات السابقة في جلسة جديدة من جلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات» للعام الأكاديمي 2022-2023، وتحديداً في الجلسة المقرر عقدها يوم 11 أكتوبر المقبل، كما فتحت الوزارة باب التسجيل لطلبة الصف الـ 12 في جلسة جديدة من الجلسات المقرر عقدها في 9 أكتوبر المقبل.

ووفرت الوزارة 31 ألف مقعد في كل يوم اختباري، لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» ضمن فئة «إنجاز» المخصصة لطلبة الصف الـ 12 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، موزعين على 182 مركزاً في مختلف إمارات الدولة.

معايير

وحرصت الوزارة على تحديث معايير التقنية الخاصة بمراكز اختبار الإمارات القياسي، من الجانب التقني والبنية التحتية وتوفير الأجهزة والدعم الفني وكافة السبل التي تضمن الراحة للطالب الممتحن.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مواعيد جلسات «إمسات» وذلك للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بواقع 16 جلسة. وأتاحت الوزارة للطلبة إمكانية عقد الاختبار في 4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، تبدأ عند الـ 8 صباحاً، ثم عند الـ 11 ظهراً، وعند الـ 2 بعد الظهر، والجلسة الأخيرة في الساعة الـ 5 عصراً.

فئات

يعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر وهم: الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

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