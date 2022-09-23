طلبة الماجستير في «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يختتمون زيارة ميدانية إلى جنيف

المصدر: دبي - البيان

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اختتم وفد مؤلف من 9 طالبات ضمن برامج الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، زيارة ميدانية إلى 11 مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وأكاديمية في العاصمة السويسرية جنيف.

وتأتي الزيارة في إطار برنامج «الحوكمة العالمية» ضمن برنامج الماجستير في الكلية. وتضمنت الزيارات الميدانية مقرات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية، ومركز جنيف للنهوض بحقوق الإنسان والحوار العالمي، والبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة جنيف، وكلية جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: تأتي الزيارة الميدانية للعاصمة السويسرية في إطار حرصنا المستمر على تعزيز نهجنا الأكاديمي ورفده بأحدث التجارب والخبرات وتمكين الطلبة من خلال التعرف على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة العالمية، وتطوير الكفاءات البشرية بما يواكب أفضل التوجهات العالمية.

خبرات

ومن جانبه قال الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ مشارك في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: تساعد مثل تلك الزيارات الميدانية على تأهيل الطلبة من خلال التعرف على أفضل الممارسات بما يسمح لهم باكتساب المزيد من الخبرات من كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية، علاوة على ذلك، توفر تلك الزيارات خبرة خاصة بالحوكمة العالمية، ومن ثم الاستفادة منها وتطبيقها بما يتناسب مع مختلف المؤسسات في الإمارات والمنطقة من قبل الطلبة بعد تخرجهم ومباشرة أداء مهامهم العملية والقيادية.

محاور

وخلال الزيارات التي استمرت 5 أيام، تعرف الطلبة المشاركون على محاور رئيسية في مجال الحوكمة العالمية، وهي، الجانب القضائي للحوكمة العالمية وثغراته، والحاجة إلى تطبيق وتعزيز الحوكمة العالمية في العديد من المجالات، والافتقار إلى الدور الحيوي للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشير المحاور الـ3 إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي انطلاقاً من أهميته الكبرى على رأس أولويات الحكومات، مع تعزيز وضع مجموعات المجتمع المدني في صناعة السياسات لتعزيز الحوكمة العالمية.

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