«التعليم والمعرفة» تطلق «خطوة» لابتعاث 6000 طالب وطالبة

المصدر: أبوظبي - البيان

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بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة، برنامج «خطوة» لابتعاث الطلبة الإماراتيين للدراسة في الكليات المجتمعية الأمريكية والكندية والجامعات العالمية، وبتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 1.9 مليار درهم، وذلك بهدف تطوير وتعزيز الكفاءات المواطنة، وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم، والمساهمة في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وتسعى دائرة التعليم والمعرفة من خلال «خطوة»، إلى ابتعاث ما يصل إلى 6000 طالب وطالبة إماراتيين ممن يحققون الشروط الميسرة للبرنامج، لمواصلة دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث ستغطي حكومة أبوظبي، جميع تكاليف ابتعاث الطلبة.

استثمار مهم

وفي إطار تعليقها على إطلاق البرنامج الجديد، قالت معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: يعد برنامج «خطوة»، استثماراً مهماً في مستقبل الأجيال، حيث ندعم من خلاله فئة جديدة من الطلبة الإماراتيين الذين لم يتمكنوا من الانضمام لبرامج البعثات الخارجية سابقاً، ونوفر لهم الفرصة، لتحقيق كامل إمكاناتهم، والدراسة في الكليات والجامعات العالمية، وبالتالي، تمكينهم من لعب دورهم في تطوير الاقتصاد الوطني، كأفراد فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.

وسيتم البدء بتطبيق البرنامج الجديد بدءاً من العام الأكاديمي الحالي 2022/‏‏‏‏‏‏2023، حيث تم فتح باب التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني: https:/‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏ad.adek.gov.ae/‏‏‏‏‏‏khotwa. وفيما تستهدف الدائرة، ابتعاث حوالي 100 طالب وطالبة إماراتيين هذا العام، ستزداد أعداد الطلبة سنوياً، ليصل العدد الإجمالي للطلبة المبتعثين إلى 6,000 طالب بحلول عام 2028.

معايير مبسطة

ويتميز برنامج «خطوة»، بمعايير قبوله المبسطة، حيث يمكن لخريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة، ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، تقديم طلبات الانضمام للبرنامج، في حال تحقيقهم معدلاً عاماً لا يقل عن 65 % في الصف الـ 12، ونتيجة لا تقل عن 3.0 في امتحان الكفاءة اللغوية في الإنجليزية «آيلتس».

كما تنطبق ذات الشروط على خريجي الخدمة الوطنية من غير الحاصلين على درجة البكالوريوس، علماً أنه سيتم منح الأولوية للمرشحين المستوفين للشروط من العائلات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي.

وفي حال عدم امتلاك الطلبة للمهارات اللغوية المطلوبة للدراسة في الخارج، سيتمكن الطلبة من دراسة اللغة الإنجليزية لمدة عام تحضيري في بلد الابتعاث، حيث تغطي المنحة تكاليف هذه السنة أيضاً.

ويوفر البرنامج فرصة مميزة للطلبة، للالتحاق بإحدى الكليات المجتمعية المحددة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لمدة سنتين، ومن ثم تحويل ساعات الدراسة المعتمدة لأي جامعة عالمية أو محلية من اختيارهم، عند استيفاء الشروط اللازمة، والدراسة لعامين إضافيين للحصول على درجة البكالوريوس.

فرص توظيف

وفي هذا الإطار، قالت معالي سارة عوض عيسى مسلم: نحرص أثناء تصميم برامج البعثات، على اختيار التخصصات التي تعزز فرص توظيف المبتعثين بعد تخرجهم، وتمكنهم من خدمة احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث يتم اختيار هذه التخصصات بالتنسيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، والشركات الوطنية، وشركات القطاع الخاص. وأثبت هذا النموذج نجاحه، خاصة مع تجاوز معدلات توظيف خريجي برامج البعثات التي نوفرها نسبة 90 %.

تدريب تحضيري

ويجب على المرشحين الذين يحققون معايير برنامج «خطوة»، حضور برنامج التدريب التحضيري على مدار 5 أيام، والذي ستنظمه الدائرة في مقرها خلال شهر أكتوبر القادم، بهدف تقييم جاهزيتهم للمشاركة في برنامج الدراسة في الخارج، والإقامة مع العائلات المضيفة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة بشاير المطروشي مدير تنفيذي بالإنابة - قطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة: يتضمن برنامج التدريب التحضيري، مجموعة من المقابلات السلوكية، وجلسات التقييم الذاتي، ودراسات الحالة، وجلسات المحاكاة الواقعية، وتنمية المهارات الشخصية.

ويوفر تجربة غنية للمشاركين، إذ يزودهم بعدد من المهارات الحياتية والاجتماعية المهمة. ويجب على جميع المتقدمين، تحقيق عدد من الشروط والمعايير خلال البرنامج التحضيري، مثل إبداء الرغبة والقدرة على التعلم، للتمكن من الحصول على المنحة.

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