دائرة التعليم والمعرفة تطلق برنامج "خطوة" لابتعاث 6000 طالب وطالبة

المصدر: البيان

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بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة برنامج "خطوة" لابتعاث الطلبة الإماراتيين للدراسة في الكليات المجتمعية الأمريكية والكندية والجامعات العالمية بكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 1.9 مليار درهم (مليار وتسعمائة مليون درهم)، بهدف تطوير وتعزيز الكفاءات المواطنة وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وتسعى دائرة التعليم والمعرفة من خلال برنامج "خطوة" إلى ابتعاث ما يصل إلى 6000 طالب وطالبة إماراتيين ممن يحققون الشروط الميسّرة للبرنامج لمواصلة دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث ستغطي حكومة أبوظبي جميع تكاليف ابتعاث الطلبة.

وفي إطار تعليقها على إطلاق البرنامج الجديد، قالت معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "يعدّ برنامج (خطوة) استثماراً مهماً في مستقبل الأجيال، إذ ندعم من خلاله فئة جديدة من الطلبة الإماراتيين الذين لم يتمكنوا من الانضمام لبرامج البعثات الخارجية سابقاً، ونوفر لهم الفرصة لتحقيق كامل إمكاناتهم والدراسة في الكليات والجامعات العالمية، وبالتالي تمكينهم من لعب دورهم في تطوير الاقتصاد الوطني كأفراد فاعلين ومنتجين في مجتمعهم".

وسيبدأ بتطبيق البرنامج الجديد من العام الأكاديمي الحالي 2022/2023، حيث تم فتح باب التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني: https://ad.adek.gov.ae/khotwa. وفيما تستهدف الدائرة ابتعاث نحو 100 طالب وطالبة إماراتيين هذا العام، ستزداد أعداد الطلبة سنوياً ليصل العدد الإجمالي للطلبة المبتعثين إلى 6000 طالب بحلول عام 2028.

شروط ميسّرة

يتميّز برنامج "خطوة" بمعايير قبوله المبسّطة، حيث يمكن لخريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي تقديم طلبات الانضمام للبرنامج في حال تحقيقهم معدل عام لا يقل عن 65% في الصف الثاني عشر، ونتيجة لا تقل عن 3.0 في امتحان الكفاءة اللغوية في الإنجليزية "آيلتس". كما وتنطبق ذات الشروط على خريجي الخدمة الوطنية من غير الحاصلين على درجة البكالوريوس، علماً أنه سيتم منح الأولوية للمرشحين المستوفين للشروط من العائلات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي.

وفي حال عدم امتلاك الطلبة للمهارات اللغوية المطلوبة للدراسة في الخارج، سيتمكن الطلبة من دراسة اللغة الإنجليزية لمدة عام تحضيري في بلد الابتعاث، حيث تغطي المنحة تكاليف هذه السنة أيضاً.

ويوفّر البرنامج فرصةً مميّزة لهؤلاء الطلبة للالتحاق بإحدى الكليات المجتمعية المحددة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لمدة سنتين، ومن ثم تحويل ساعات الدراسة المعتمدة لأي جامعةٍ عالمية أو محلية من اختيارهم عند استيفاء الشروط اللازمة والدراسة لعامين إضافيين للحصول على درجة البكالوريوس.

وسيقيم الطلبة خلال فترة دراستهم في الكليات المجتمعية مع عائلات مضيفة في دولة الدراسة، حيث اختارت دائرة التعليم والمعرفة هذه العائلات بالتعاون مع أهم المنظمات المختصة بتأمين العائلات المضيفة في دول أمريكا الشمالية.

اقتصاد وطني

وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد أجرت تقييماً شاملاً لبرامج الابتعاث المتاحة أمام الطلبة الإماراتيين بهدف تحديد التحديات التي تعيق الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم في الخارج. فطوّرت الدائرة برامج البعثات الحالية عبر تضمين حزمة من التخصصات الجديدة بما يلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات، كما أطلقت برنامج "خطوة" لتوفير منح ممولة بالكامل لشريحة جديدة من الطلبة الإماراتيين للدراسة في المجالات التي تحقق طموحاتهم وتلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وفي هذا الإطار، أضافت معاليها: "نحرص أثناء تصميم برامج البعثات على اختيار التخصصات التي تعزز فرص توظيف المبتعثين بعد تخرّجهم، وتمكّنهم من خدمة احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث يتم اختيار هذه التخصصات بالتنسيق مع شركائنا من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص. وقد أثبت هذا النموذج نجاحه، خاصةً مع تجاوز معدلات توظيف خريجي برامج البعثات التي نوفرها نسبة 90%".

دعم للطلبة

يتوجب على المرشحين الذين يحققون معايير برنامج "خطوة" حضور برنامج التدريب التحضيري على مدار 5 أيام، والذي ستنظمه الدائرة في مقرها خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف تقييم جاهزيتهم للمشاركة في برنامج الدراسة في الخارج والإقامة مع العائلات المضيفة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة بشاير المطروشي، مدير تنفيذي بالإنابة - قطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة: "يتضمن برنامج التدريب التحضيري مجموعةً من المقابلات السلوكية وجلسات التقييم الذاتي ودراسات الحالة وجلسات المحاكاة الواقعية وتنمية المهارات الشخصية. ويوفّر تجربة غنية للمشاركين، إذ يزودهم بعددٍ من المهارات الحياتية والاجتماعية المهمة. ويتوجب على جميع المتقدمين تحقيق عددٍ من الشروط والمعايير خلال البرنامج التحضيري مثل إبداء الرغبة والقدرة على التعلم للتمكّن من الحصول على المنحة".

وبعد اختيار المجموعة النهائية من المشاركين، سيغادر الطلبة الذين تم قبول ترشيحاتهم إلى الكليات المجتمعية المختارة في شهر يناير من العام القادم، لبدء مسيرتهم التعليمية الجديدة خارج الدولة.

وفي هذا السياق، قالت المطروشي: "حرصنا على حصول أبنائنا الطلبة على سكن ملائم مع عائلاتٍ موثوقة وقادرة على توفير أعلى مستويات الرعاية والاهتمام، بشكلٍ يمكّنهم من تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية وعيش تجربة ثقافية وأكاديمية غنية تعزز التواصل الإنساني. وركّزنا في اختيارنا للعائلات المضيفة على الجوانب الثقافية لهذه التجربة، خاصةً فيما يتعلق باحترام القيم الدينية والثقافية والشخصية للطلبة".

وعلاوةً على تغطية جميع تكاليف الدراسة والإقامة، سيحصل الطلبة المبتعثون ضمن برنامج "خطوة" على بدلات المعيشة والدعم الاستشاري المتواصل من فريق الاستشاريين الأكاديميين في دائرة التعليم والمعرفة طيلة فترة دراستهم.

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