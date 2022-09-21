إعلان الفائزين بجوائز المركز العالمي للموهوبين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة حمدان للأداء التعليمي المتميز عن نتائج الدورة الأولى لجوائز المركز العالمي للموهوبين، والتي تضم الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، وفاز بها 4 مشاركات من: البحرين وإسبانيا والسعودية وأستراليا.

وتفصيلاً، فاز باحثان من مملكة البحرين وإسبانيا بالجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين، وكذلك مدرستان من المملكة العربية السعودية وأستراليا بالجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، وتبلغ قيمة الجوائز 50 ألف دولار.

وجرى الإعلان عن الفائزين خلال مؤتمر صحافي نظمته المؤسسة أمس في مقرها بدبي، بمشاركة أعضاء لجنة التقييم الدولية والتي ضمت كلاً من البروفسيور الدكتور عبدالله الجغيمان من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية رئيس اللجنة، والبروفيسور هايدرون ستروجر من جامعة ريغنزبيرغ بألمانيا عضو اللجنة، والدكتور رودا مايرا باكسال عضو مساعد العميد للبحوث والدراسات العليا وأستاذ مشارك في جامعة الإمارات.

تطوير

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إن الجائزة تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات والجهود المتميزة في مجال تربية ورعاية الموهوبين والإسهام في تطوير المشاريع الخاصة بمجال تربية ورعاية الموهوبين حول العالم.

كما استهدفت الجوائز حملة الدكتوراه الباحثين في مجال تربية ورعاية الموهوبين إلى جانب العاملين في المدارس من أصحاب المبادرات والمشاريع الخاصة في تربية ورعاية الموهوبين.

وتلقت الجوائز مشاركات نوعية من العديد من الدول حول العالم، حيث شهدت 9 مشاركات في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين انقسمت إلى مشاركة من مملكة البحرين ومشاركتين من جمهورية مصر العربية و4 مشاركات من المملكة العربية السعودية ومشاركة واحدة من كل من إسبانيا وماليزيا.

وأما بالنسبة للجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، فتم استلام 21 مشاركة توزعت بين 7 مشاركات من فلسطين، و4 مشاركات من المملكة العربية السعودية ومشاركة من الأردن، ومشاركة واحدة من ألمانيا، و3 مشاركات من ماليزيا ومشاركة واحدة من كل من تركيا وكوريا وأستراليا، كما تم استلام مشاركة واحدة من الأرجنتين وأخرى من كينيا.

ريادة

قالت الدكتورة مريم الغاوي مدير مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، إن جوائز المركز العالمي للموهوبين هي أحد مخرجات المركز العالمي للموهوبين، الذي يهدف إلى الريادة في مجال تربية الموهوبين ويعمل بكفاءة تشغيلية كاملة وبصورة مستدامة على المستوى المحلي والعالمي.

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