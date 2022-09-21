جامعة الخليج الطبية توقع مذكرة في التدريب والبحث العلمي

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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وقعت مجموعة عالم أبولونيا لطب أسنان الأطفال، وجامعة الخليج الطبية، مذكرة تعاون لتعزيز مجال التدريب والبحث العلمي لطلبة كلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك لإتاحة المزيد من الفرص للطلاب والدارسين والخريجين بمختلف الجنسيات لتهيئة بيئتهم العملية بأهم طرق التدريب وبأحدث الأساليب المستحدثة والطرق العلاجية المبتكرة، حيث وقع الاتفاقية عن المجموعة الدكتور ياسر حاج حميد، المدير التنفيذي والعضو المؤسس، وعن جامعة الخليج الطبية البروفيسور هشام مرعي عميد كلية طب الأسنان.

علاجات

وأكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية، أن أبرز بنود الاتفاقية هي: تدريب طلبة كلية طب الأسنان بجامعة الخليج الطبية على أحدث العلاجات والابتكارات فيما يتعلق بطب الأسنان في مجال علاج الأطفال، إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة بتطوير وتدريب الطلبة وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم إلى سوق العمل باقتدار.

لافتاً إلى أن جامعة الخليج الطبية تهتم بالبحوث العلمية لما لها من أهمية في نشر المعرفة الطبية، كما أن هناك العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لديهم العديد من البحوث الطبية المنشورة في الدوريات العلمية المشهورة والمعترف بها عالمياً، ما يضع الجامعة في مراكز متقدمة فيما يتعلق بالبحث العلمي.

خبرات

ومن جانبه أكد البروفيسور هشام مرعي عميد كلية طب الأسنان بجامعة الخليج الطبية، أن الجامعة لديها إمكانيات وخبرات علمية كبيرة، حيث تعتبر واحدة من أكبر الجامعات المتخصصة في المنطقة، وسنشارك تلك الخبرات مع عالم أبولونيا لتحقيق الغاية المرجوة، مثل قاعدة البيانات والمكتبة الإلكترونية، علاوة على تعاوننا في مجال التدريب والبحث العلمي، لافتاً إلى أن ذلك التعاون سيثمر بنتائج كبيرة في المستقبل القريب، وذلك لما لديها من خبرة وتجارب ناجحة في مجالات البحث والتدريب كجامعة زايد وغيرها من المؤسسات الرائدة في المنطقة.

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