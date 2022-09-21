جامعة دبي تنظم لقاءً لخريجي «الهندسة وتقنية المعلومات»

المصدر: دبي - البيان

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أقامت جامعة دبي لقاءها السنوي الأول لخريجي كلية الهندسة وتقنية المعلومات، الذي يعد أول تجمع لخريجي الكلية في جامعة دبي.

ونظمت اللقاء إدارة علاقات خريجي الجامعة في حفل نظمته بالتعاون مع كلية الهندسة وتقنية المعلومات بهدف تعزيز العلاقة بين الخريجين والكلية، وتشجيع الخريجين على التواصل المستمر وترويج الأنشطة المتعلقة بالجامعة، فضلاً عن توفير منصة للخريجين لتبادل خبراتهم الحياتية والمهنية. حضر الحفل أكثر من 150 خريجاً وخريجة من كلية الهندسة وتقنية المعلومات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

كما حضر الحفل الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور واثق منصور عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات، ومجموعة من رؤساء المؤسسات الحكومية والخاصة ممن أسهموا في دعم كلية الهندسة وتقنية المعلومات وطلابها.

وتم خلال الحفل تكريم 10 من الخريجين المتميزين في مجالات عملهم والداعمين لأنشطة الكلية ورابطة خريجي الجامعة، كما تم تكريم 11 من المتعاونين والداعمين للكلية ورابطة الخريجين.

وأعرب الدكتور عيسى البستكي عن شكره وتقديره للخريجين الذين يشغلون العديد من المراكز القيادية المتقدمة والوظائف في الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نجاحهم وتميزهم إثبات لنجاح الجامعة وتميزها.

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