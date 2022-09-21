«وثيقة الأخوة الإنسانية» في منتدى طلابي عالمي بجامعة جورج تاون

المصدر: ( واشنطن - وام)

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شارك أكثر من 100 طالب جامعي من مختلف بقاع العالم في منتدى «تعزيز التضامن الإنساني» والذي استضافته جامعة جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين الماضي.

وخلال المنتدى الذي شارك فيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، عبر كلمة مسجلة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب والأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبدالسلام تم تسليط الضوء على وثيقة الأخوة الإنسانية.

وقالت معالي شما المزروعي: يسرني مشاركة القصة الملهمة والدروس المستفادة من مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان، طيب الله ثراه، مع مجموعة متنوعة من الطلاب في جامعة جورج تاون. لقد كانت مسيرته نموذجاً مثالياً ينبغي الاقتداء به في تعزيز الأخوة الإنسانية، وسوف يبقى إرثه المتمثل في نشر الحب بين الأمم والأفراد بيننا جميعاً لتتلقاه الأجيال القادمة جيلاً بعد جيل.

وكان من بين المتحدثين بالمنتدى، الذي عقد بالشراكة بين مجلس حكماء المسلمين واللجنة العليا للأخوة الإنسانية وجامعة جورج تاون، عميد دائرة الحوار بين الأديان لدى الكرسي الرسولي، نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت، ورئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمد حسين المحرصاوي، وكبير الباحثين في جامعة جورج تاون في مركز بيركلي للأديان والسلام والشؤون العالمية بجامعة جورج تاون كاثرين مارشال. كما شارك أيضاً في المؤتمر رئيس جامعة جورج تاون جون جوزيف ديجيويا، ونائب الرئيس للمشاركة العالمية ومدير مركز بيركلي للسلام توماس بانشوف.

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