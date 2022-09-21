المدرسة الرقمية تطلق الأكاديمية العالمية للمعلمين الرقميين

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «المدرسة الرقمية» - إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - «الأكاديمية العالمية للمعلمين الرقميين»، وذلك بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، في مبادرة هادفة للاستفادة من أدوات التعاون عالية الجودة والمعتمدة للمعلمين في جميع أنحاء العالم، حيث ستعمل الأكاديمية على تعزيز قدراتهم من خلال توفير برامج تطوير المعلمين الرقميين بلغات عدة بما في ذلك العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، في العديد من مسارات التطوير لأدوار المعلمين مثل الإدارة والتيسير والتدريس والدعم.

وتم الإعلان عن «التقرير العالمي عن وضع المعلمين في العالم 2023»، والذي تعتزم مجموعة عمل اليونسكو إعداده تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والتي تدعم جميع المعلمين في مرحلة ما قبل التعليم العالي والمؤسسات التعليمية لتطوير مهاراتهم وممارساتهم، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال ترؤس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم وفد وزارة التربية والتعليم لحضور قمة «تحويل التعليم 2022»، والتي دعا لعقدها أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

ويأتي الإعلان على هامش الحدث الذي رعته الدولة بعنوان: تحويل التعليم من خلال قيادة المعلم والابتكار، وبمشاركة منظمة اليونيسكو، وبالتعاون مع الأمانة العامة وأعضاء فريق العمل الدولي المعني بالمعلمين من أجل التعليم 2030.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لضمان تعليم جيد وعادل وشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وقال: إن الهدف من مبادرة الأكاديمية العالمية للمعلمين الرقميين توفير حل عملي وقابل للتطوير والوصول من الدولة إلى العالم، ودعم عملية التحول التعليمي، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المشروع 10 آلاف معلم على مستوى العالم وسيتم تقديم المزيد من البرامج في المراحل المقبلة بالتعاون مع شركاء الأكاديمية.

وأوضح معاليه، أن التقرير العالمي عن وضع المعلمين في العالم، والذي يتوافق مع مهمة المؤسسة، يدعم المعلمين والتعليم الجيد بمعرفة وتحليل محدثين لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة لضمان وصول جميع الأطفال إلى فرص التعلم الجيدة، إلى جانب أن التقرير يسد فجوة في مجموعة من المعارف والموارد العالمية حول كيفية استخدام البيانات في قيادة السياسات السليمة لتحسين مهنة التدريس.

مهارات

ومن جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تمكين المعلم من التكنولوجيا والمهارات الرقمية لقيادة مستقبل التعليم، وهي حريصة على تمكين المجتمعات من خلال تعميم ونشر المعرفة وبناء منظومة تعليمية متكاملة بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والرقمية لتوفير تعليم متكامل يواكب التغيرات ويدعم منظومة الفرص المستقبلية لتحسين حياة المجتمعات.

وقال معاليه، إن إطلاق الأكاديمية العالمية للمعلمين الرقميين يأتي انطلاقاً من إيمان المدرسة الرقمية بالدور المركزي للمعلم في تكوين واستدامة مجتمعات التعلم وأهمية مواكبة تطورات العالم الرقمي.

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