مدارس حكومية تعد الملفات الصحية للطلبة الجدد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعكف إدارات مدارس حكومية على إعداد الملفات الصحية لطلبة الصف الأول وكافة الطلبة الجدد بالحلقة الأولى، من حيث تضمين النماذج الصحية للطلبة الخاصة بالتطعيم أو بالحالة الصحية العامة بشكل عام.

وأكدت أهمية وجود ملف صحي لكل طالب ليكون دليلاً إرشادياً للمدارس تجاه إصابة الطلبة بأي أمراض أو التطعيمات التي حصل عليها الطلبة أو نماذج التاريخ الصحي للطلبة، مشددة على ضرورة إحضار كل البيانات الصحية منذ عمليات التسجيل الأولى.

وعممت مدارس حكومية على أولياء الأمور 4 نماذج صحية مختلفة، تتمثل في طلب الموافقة على إعطاء التطعيمات الخاصة بالمرحلة العمرية لكل طالب، واستبيان ما قبل جرعة التطعيم، ونموذج التاريخ الصحي للطالب، بالإضافة إلى نموذج الموافقة العامة.

وطالبت المدارس أولياء الأمور بتحديد الأدوية والعلاجات التي يتناولها الطالب في حال وجود أي مرض، مع ذكر أي توصيات محددة صادرة عن الطبيب بالنسبة للتغذية والرياضة أو أي نشاط يومي في المدرسة.

مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إرفاق تقرير طبي عن الحالة الصحية للطالب، على أن يتحملوا مسؤولية إعلام ممرض المدرسة عند حصول أي تغيير في الحالة الصحية للطالب المذكورة في النماذج.

وأكدت المدارس أهمية الإفصاح عن أي من المشاكل الصحية المذكورة في النموذج، مع ذكر التواريخ ووضع الملاحظات بدقة، ومنها الحساسية ومشاكل القلب والسكري، وضغط الدم والربو، والكلى والالتهابات، وأمراض الدم الوراثية، أو فقر الدم، والمشاكل الجلدية ومشاكل النظر، وما إذا كان الطالب قد أجرى أياً من العمليات الجراحية سابقاً، أو يستخدم أي أجهزة طبية مساعدة، وما إذا أصيب بالجدري والحصبة، أو يعاني من أي مشاكل نفسية أو سلوكية.

وأكدت المدارس أنه على أولياء الأمور تحري الدقة في الإجابة عما إذا كان الطالب قد تعرض لأي من المضاعفات بعد التطعيم في وقت سابق، أو لتشنجات ومشاكل في الدماغ. وكذلك التأكيد فيما إذا كان الطالب أو أحد أفراد العائلة يعاني من أي حالة قد تضعف الجهاز المناعي للطالب، وما إذا كان الطالب يتناول أدوية تحتوي على الكورتيزون، أو أدوية تمنع تجلّط الدم، أو تعرض لنقل دم خلال الشهور الماضية.

كما عممت المدارس الحكومية استبيان ما قبل جرعة التطعيم للتمكن من إعطائه للطلبة بشكل آمن، مع الحرص على تحديث المعلومات الصحية للطالب مع العيادة المدرسية لكي لا يتم التأثير على جرعة التطعيم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز