جامعة الإمارات ضمن أفضل 100 عالمياً في براءات الاختراع

المصدر: العين - البيان

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للمخترعين «NAI» وجمعية مالكي الملكية الفكرية «IPO» عن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم منحت براءات اختراع في عام 2021 وذلك بناءً على بيانات مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية «USPTO»، ومع حصول أعضاء هيئة التدريس والباحثين على 33 براءة اختراع جديدة من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في عام 2021، فإن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي الجامعة الوحيدة في الدولة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً بناءً على عدد براءات الاختراع الممنوحة، حيث صنفت الجامعة في المرتبة 90 في القائمة.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أنه بالإضافة إلى 33 براءة اختراع منحت من USPTO، فإن هناك 10 براءات اختراع منحت في دول أخرى، كما أن براءات الاختراع الممنوحة كانت في مجالات مختلفة ومنها التخصصات الطبية، تقنية المعلومات، الطاقة المتجددة، ومصادر المياه.

وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي الدكتور أحمد مراد، أن هذا الإنجاز الجديد لجامعة الإمارات في البحث والابتكار، يعكس جهود الجامعة المستمرة وتشجيعها الدائم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المبتكرين من خلال تطوير البيئة البحثية الممتازة. كما أن جهود الجامعة تعتمد على رؤية الإمارات 2021 بأن تكون من أفضل دول العالم في الابتكار وتحقيق جودة الحياة والازدهار الوطني. وأن جهود جامعة الإمارات تتواءم مع الأجندة الوطنية والتوجهات الاستراتيجية.

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