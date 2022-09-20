85 % الطلاب الدوليون في «دبي الأكاديمية» و«دبي للمعرفة»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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كشف محمد عبدالله، المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، أن الفصل الدراسي الجامعي للعام الأكاديمي الحالي، شهد تسجيل أكثر 28,200 طالب في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة اللذين يحتضنان نخبة من الجامعات العالمية والدولية، ويعد 85 % منهم من الطلبة الدوليين، وتبلغ نسبة الطلاب من داخل الدولة ما يقارب 15 %.

وأوضح أن الجامعات الدولية والإقليمية تصب اهتمامها اليوم على تعزيز ما تقدمه من برامج في مجال ريادة الأعمال والإبداع والبرامج المبتكرة، بما يتوافق مع توجهات التوظيف خلال 2022 – 2023، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الفعاليات وورش عمل جديدة والندوات الهادفة إلى تعزيز المعرفة والمهارات التي تمكن الطلاب من مواجهة تحديات المستقبل.

27 مؤسسة أكاديمية

وأفاد عبدالله، بأن المدينة والمجمع يضمان 27 مؤسسة أكاديمية، بما فيها فروع إقليمية لمجموعة من أبرز الجامعات العالمية، وذلك نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مدينة دبي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، إلى جانب سعيها المستمر لاستقطاب أفضل الجامعات المعتمدة دولياً.

وأشار إلى أنه وفقاً للبيانات الأخيرة، باتت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة يضمان 28,200 طالب يمثلون أكثر من 80 دولة.

بدايات جديدة

وأضاف، تحرص الجامعات القائمة ضمن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة على تطوير مناهجها ودوراتها التعليمية باستمرار، لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وتقدم للطلاب مجموعة واسعة من المواد والأنشطة التي تسهم في تنمية مهاراتهم وضمان جهوزيتهم لدخول سوق العمل، بدءاً من تحفيزهم على التوجه نحو ريادة الأعمال والابتكار من خلال حاضنات الأعمال التابعة للجامعات وحاضنة الأعمال الرائدة من مجموعة تيكوم in5، وصولاً إلى التوجه التدريجي المتزايد نحو وسائل الإعلام الرقمية والتكنولوجيا.

وأشار عبدالله إلى أن العام الأكاديمي الجاري 2022 – 2023 يشهد إقبالاً متزايداً على التخصصات المرتبطة بعلوم وهندسة الكمبيوتر والاتصال والإعلام.

وأضاف: تبادر الجامعات القائمة ضمن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة إلى تزويد الطلاب بمنح دراسية ترتكز على الجدارة، وذلك لتعزيز قدرة الطلاب على تحمل التكاليف الجامعية وتسهيل حصول نخبة كبيرة من المواهب على فرص التعلم بمعايير عالمية. لذلك، تقدم جامعة برمنجهام منحاً دراسية بنسبة 40%، في حين توفر جامعة ميدلسكس مجموعة من المنح الدراسية، مثل منحة التميز الأكاديمي التي تصل إلى 50 %. وتضع جامعة ولونغونغ في دبي جودة التعليم على رأس قائمة أولوياتها، وتأمل أن تتمكن من مواصلة توفير أعلى مستويات الجودة من خلال المناهج الأكاديمية والمواد التعليمية المصممة بعناية، لضمان النجاح للطلاب الجامعيين في مسيرتهم المهنية عبر اكتساب ما يلزم من مهارات لتلبية احتياجات السوق.

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