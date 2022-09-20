تعاون بين جامعة حمدان بن محمد الذكية و«الدولي للتعليم المفتوح»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، تورون جيلسفيك، أمين عام المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد. وجرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقة الاستراتيجية بين جامعة حمدان بن محمد الذكية والمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع محاور التعاون بين الطرفين، مع التركيز على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإعادة إطلاق برنامج الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه بالاستعانة بمنظومة «الحرم السحابي». ويستهدف المشروع دعم وتمكين دارسي الدكتوراه وأبحاثهم في مجالات التعلم الذكي والإلكتروني والمفتوح والتعلم عن بعد، وتسهيل رحلتهم لنيل درجة الدكتوراه.

معارف

وعبر إتاحة منصة «الحرم السحابي» لدارسي برنامج الاتحاد الدولي، توفر الجامعة سهولة وصول دارسي الدكتوراه لباقة متنوعة من الخبرات والمعارف، وتوفر لأعضاء البرنامج منصة يعرضون فيها أبحاثهم في مجالات طرق التدريس المبتكرة وتدريب المعلمين، والتعليم الإلكتروني والابتكار، وتصميم التعلم الإلكتروني وغيرها، إلى جانب مناقشة أبحاثهم مع زملائهم وأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأعضاء في المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد.

وبصفتها شريكاً رئيسياً في هذه المبادرة، تسهم الجامعة بتقديم خبراتها في مجال التعلم الذكي لدعم دارسي الدكتوراه، وذلك عبر توفير مصادر تعليمية مميزة، وتنظيم ندوات مخصصة يقودها خبراء الجامعة من عمادة البحث العلمي ودراسات الدكتوراه.

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