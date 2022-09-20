زكي نسيبة: أهداف جامعة الإمارات تتوافق وأولويات الدولة للـ 50 المقبلة

المصدر: العين - البيان

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حضر معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، اللقاء السنوي لأسرة الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد، وأوضح معاليه أن جامعة الإمارات تحظى بدعم قيادتنا الرشيدة، وأن أهداف الجامعة تتوافق وأولويات دولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات الـ 50 المقبلة، وأن هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال العمل الجماعي كمجتمع جامعي والشراكات الخارجية.

وحدد الرئيس الأعلى الهدف من اللقاء، وقال: لقاؤنا معاً في وقت مبكر من العام الدراسي مهم لـ3 أسباب، أولاً: يسمح لنا بتقييم تجربتنا، ومراجعة التغييرات الرئيسية في بيئة الجامعة التي تؤثر علينا، وثانياً: يتيح لنا الفرصة لتذكير أنفسنا بأهداف الجامعة وتوجهاتها، وثالثاً: يؤكد أننا في جامعة الإمارات أسرة واحدة، موحدون في التزامنا بتعليم الطلاب والابتكار والبحث العلمي بما ينعكس إيجاباً على الجامعة والدولة.

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