جامعة الفجيرة توفر نموذج محاكاة جديداً لجهاز الإنعاش القلبي الرئوي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف الدكتور سامح الغوانمة المدير العام لجامعة الفجيرة عن توفير نموذج محاكاة جديد لمريض في جهاز الإنعاش القلبي الرئوي في كلية العلوم الصحية في جامعة الفجيرة، وذلك في إطار تحسين سلامة وفعالية وكفاءة تقديم الرعاية الصحية بالكلية، لافتاً إلى نجاح الطلبة المشاركين في تجربة عملية الإنعاش القلبي، بعدما قدم الحاسوب الخاص بالنموذج المحاكي ملاحظات مرئية فورية صحيحة عن العملية.

جاء ذلك في تنظيم كلية العلوم الصحية في الجامعة، احتفالية الأسبوع العالمي للمحاكاة الصحية، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحاكاة في تطوير الكوادر الصحية والتحفيز على دمج المحاكاة في مناهج تعليم وتدريب الرعاية الصحية، وذلك بمشاركة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.

وأشار الغوانمة إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى التزام جامعة الفجيرة متابعة المبادرات الصحية والمشاركة في فعالياتها، وخاصة بعد استحداث قسم التمريض في العام الماضي في كلية العلوم الصحية وافتتاح مركز محاكاة فيها لإعداد المنتسبين للقسم بشكل جيد، بهدف ضمان تخريج ممرضين أكفاء جاهزين للتعامل مع مختلف الطوارئ الصحية.

وقال الغوانمة، إن جامعة الفجيرة حريصة على تحقيق رؤيتها نحو التقدم والتطور والريادة، بامتلاك رؤية مستقبلية أسهمت في إنشاء مركز محاكاة عالي الدقة مبتكر على أحدث طراز لبرنامج التمريض.

وعي

ومن جانبها قالت الدكتورة كوريين فان بيلكوم عميدة كلية العلوم الصحية في جامعة الفجيرة: إن الأسبوع العالمي للمحاكاة الصحية يمثل مناسبة لزيادة وعي الطلبة بالتدريب على المهارات السريرية وتوفير تجربة ممتازة للطلبة للتدرب على المحاكاة من خلال تسخير أدواتها عن طريق الابتكار في دقة المحاكاة وتوفير ممارسات سريرية تطابق الواقع بأدق تفاصيله.

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