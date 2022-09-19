مدينة إكسبو دبي ترحب بطلاب المدارس

المصدر: دبي - البيان

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رحبت مدينة إكسبو دبي اليوم، بعودة الطلاب لزيارة أجنحتها الملهمة ضمن مبادرة رحلات إكسبو التابعة لبرنامج إكسبو للمدارس، قبل الافتتاح الرسمي في الأول من أكتوبر المقبل، وهي أول رحلة مدرسية بعد أقل من 5 أشهر منذ أن أغلق إكسبو 2020 أبوابه.

واستمتع أكثر من 200 طالب بتجربة مبهرة في رحلة تيرا ورحلة ألف اللتين تقدمان ورش عمل حصرية حول حماية الموائل الطبيعية والحفاظ على المياه وبرمجة الروبوتات، بالإضافة إلى المشاركة في عرض علمي يجمع الترفيه والتعليم، وكل ما سبق هو جزء من مهمة برنامج إكسبو للمدارس لمواصلة إرث إكسبو 2020 دبي وإلهام الجيل القادم من المبتكرين وصناع التغيير.

ويمكن للمدارس التخطيط لرحلاتها عبر www.schools.expocitydubai.com، والدخول إلى المدينة مجاني لمجموعات المدارس التي حجزت رحلاتها، كما سيتم احتساب تكلفة ورش العمل وعرض تيرا للعلوم بشكل منفصل.

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