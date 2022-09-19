«خليفة التربوية» تدشن ورش التميز التطبيقية للميدان التعليمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، برنامج الورش التطبيقية للدورة السادسة عشرة 2022 - 2023، أمس، في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة. واستهدفت الورش تعزيز رسالة الجائزة في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي، وتحفيز العاملين في الميدان على المشاركة في الجائزة، بما يفتح أمامهم آفاق الإبداع والريادة في دعم النهوض بمنظومة التعليم محلياً وعربياً. وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية برنامج الورش التطبيقية، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم مسيرة الجائزة، وتوطيد علاقاتها بالميدان التعليمي والتربوي، على المستويين المحلي والعربي، وكذلك على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر.

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