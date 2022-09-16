31 ألف مقعد في كل يوم اختباري لـ«إمسات»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير 31 ألف مقعد في كل يوم اختباري، لاختبار الإمارات القياسي «إمسات»، وذلك ضمن فئة «إنجاز» المخصصة لطلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، موزعين على 182 مركزاً في مختلف إمارات الدولة.

وحرصت الوزارة على تحديث المعايير التقنية الخاصة بمراكز اختبار الإمارات القياسي، من الجانب التقني والبنية التحتية وتوفير الأجهزة والدعم الفني.

وبينت نور السري مساعد مدير مشروع في وزارة التربية والتعليم، أن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» أصبح أداة التقييم الأولي لنظام التعليم في الدولة، حيث وضعت الوزارة ضمن أولوياتها تجهيز المراكز بشكل كامل، وراعت أن تكون موزعة على نطاق واسع وعبر مواقع متعددة.

وأوضحت، أن الوزارة وعلى مدار الـ6 سنوات الماضية، نجحت في ترخيص 182 مركز اختبار في جميع أنحاء الدولة، تبلغ سعتها 31 ألف مقعد في كل يوم اختباري، وتعمل الوزارة على التوسع في ترخيص المزيد من المراكز وذلك وفق خطة زمنية وضعتها الوزارة.

16 جلسة

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مواعيد جلسات «إمسات» للعام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023، بواقع 16 جلسة على أن تنطلق أولى الجلسات في 29 أكتوبر المقبل وتعقد آخر جلسة في 2 يوليو 2023.

وأتاحت الوزارة للطلبة إمكانية عقد الاختبار في 4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، تبدأ عند الـ8 صباحاً، ثم في عند الـ11 ظهراً، وعند الـ2 بعد الظهر، والجلسة الأخيرة تكون عند الساعة الـ5 بعد الظهر.

إلزامية

يعد الاختبار إلزامياً لـ6 فئات من طلبة الـ12 وهم: الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

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