سلطان بن أحمد يتفقد انطلاق العام الدراسي في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعة الشارقة.

واطلع سموه خلال جولته على العملية التدريسية في الفصول المختلفة، حيث تابع سموه الأساليب التدريسية التي يتبعها أساتذة الجامعة باستخدام المهارات العلمية والعملية المتنوعة والتقنيات الحديثة التي تدعم عملية التعليم.

بيئة

وتعرف سموه خلال جولته على البيئة الدراسية للجامعة عن قرب من خلال مشاهدته طرق التدريس ومدى التفاعل بين الأساتذة والطلبة ومستوى المرافق التي تضمها الفصول الدراسية، وذلك لمعرفة مدى تأثيرها على مستوى الاستيعاب والفهم.

كما تفقد سموه عدداً من المختبرات والمرافق في الجامعة التي تضم أحدث التقنيات والأجهزة العلمية التي نفذت بالتعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد العلمية المرموقة. واطلع سموه على المشروعات الحديثة الجاري تنفيذها في الجامعة.

وتوقف سمو رئيس جامعة الشارقة خلال جولته مع عدد من الطلاب والطالبات مستمعاً إلى آرائهم حول سير العملية التدريسية والصعوبات والتحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم التطويرية للمنظومة التعليمية في الجامعة.

كفاءات

وإلى ذلك، أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، على مواصلة الجامعة مسيرتها التعليمية المتطورة والمتقدمة، والتي رسمها لها منذ سنوات طويلة مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن استراتيجية متكاملة تستقطب من خلالها الكفاءات من العلماء في كل المجالات، وتدعم كل أطراف العملية التعليمية من الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة. جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بجامعة الشارقة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ونواب المدير وعدد من المسؤولين.

مذكرة تفاهم

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الشارقة وخورفكان. وقع المذكرة عن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي وعن جامعة خورفكان مديرها الدكتور أحمد الشماع. وتهدف جامعتا الشارقة وخورفكان من خلال مذكرة التفاهم إلى مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين بما يخدم الصالح العام.

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