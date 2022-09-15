مركز شرطة جبل علي يطلع على احتياجات المدارس

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، التقى اللواء الدكتور عادل السويدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة جبل علي، بمديري المدارس في منطقة الاختصاص، بحضور المقدم أحمد جمعة غريب رئيس قسم المناوبة العامة، وعدد من الضباط، وذلك ضمن مبادرة «أمن المدارس»، الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية.

وفي بداية الاجتماع، هنأ اللواء عادل السويدي مديري المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم، مؤكداً حرص شرطة دبي على الشراكة مع المدارس، وتوفير الأمن والأمان لهم وللجميع.

وقدم اللواء السويدي شرحاً للحضور حول مبادرة «أمن المدارس»، الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقفٍ أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.

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