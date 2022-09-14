«حمدان بن محمد الذكية» تشارك في قمة «الجامعات الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في قمة «الجامعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022»، وذلك بصفتها شريكاً للمؤتمر، وذلك لمناقشة محاور عدة في تطوير نظام تعليم عال ذكي، من أجل مستقبل قائم على التكنولوجيا الرقمية أولاً.

وشهدت القمة مشاركة البروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، في جلسة نقاش تحت شعار: الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجي. وركزت الجلسة على الدور الذي يلعبه الإطار المرجعي في دعم جهود الجامعات في المنطقة، والرامية للارتقاء بجودة العملية التعليمية وضمان استمرارية التعليم العالي.

وأشار البروفيسور مصطفى، إلى أن الإطار المرجعي يتيح استراتيجيات وأساليب جديدة لضمان جودة وتقييم التعليم العالي الذكي والإلكتروني، لتحقيق الاستفادة المُثلى من مزايا التعليم الإلكتروني من حيث المرونة والراحة.

ويعد الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا أحد أبرز المشاريع الرائدة التي أطلقتها جامعة حمدان بن محمد الذكية، والتي تستهدف تعزيز نماذج التعليم الذكي المستقبلية، ورفد أجيال الغد بالسبل والأدوات الكفيلة بالنجاح والتقدم في عالمٍ قائم على الابتكارات الرقمية.

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