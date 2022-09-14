اعتماد مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. وبحث الاجتماع الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمتابعة المشروعات التنموية في كل مدن ومناطق إمارة الشارقة، والعمل على تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة لكل المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم ووجه المجلس باستكمال الدورة التشريعية لمشروع القانون بعد الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لمنظومة التأمين الصحي لموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة والمستفيدين من خدمة الرعاية الصحية لمستشفى الجامعة بالشارقة.

وتضمن التقرير أعداد المؤمن عليهم، والتي تجاوزت 110 آلاف مستفيد، كما تضمن جداول تكلفة مختلف الفئات المشمولة بالمنظومة التأمينية، وإحصائيات بيانية لتوزيع المؤمن عليهم بحسب الفئات والمنافع التأمينية.

وتضمن التقرير إحصائيات الفئات المستفيدة من الرعاية الصحية بمستشفى الجامعة، والتي تشمل المنتفعين من دائرة الخدمات الاجتماعية من تزيد أعمارهم على 55 سنة، وأهالي إمارة الشارقة من تزيد أعمارهم على 60 سنة، وأصحاب الهمم.

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