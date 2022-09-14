سلطان القاسمي يعتمد 418 منحة للدراسات العليا بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، 418 منحة للدراسات العليا بجامعة الشارقة لمواطني وأبناء المواطنات في الإمارة لفصل الخريف للعام الدراسي 2022 ــ 2023 تشمل منحة واحدة لدبلوم الدراسات العليا و331 للماجستير و86 للدكتوراه.

جاء هذا الإعلان عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2022م بشأن تنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم بقانون على أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم بقانون تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يأتي: العمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكل الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها، والاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية والارتقاء بها وتطويرها بما يسهم في تعزيز تحقيق الأمن الغذائي والأمن الحيوي والتكيف مع التغير المناخي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية بما يعزز ريادة الأعمال التجارية الزراعية والاستثمار الزراعي الخاص المسؤول المستدام، وتعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وتشجيع تطوير الأبحاث والابتكارات الزراعية وتبني نتائجها.

ونص المرسوم بقانون على أنه يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، والإشراف على سير العمل في الدائرة، وفق التشريعات والأنظمة السارية، وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع، التي تشرف عليها الدائرة، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة، وعرضهما على المجلس التنفيذي للاعتماد، والتوقيع على العقود والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والشراكات، التي تبرمها الدائرة، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وتمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات الحكومية، وفي علاقتها مع الآخرين، وتفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو صلاحياته، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وأي مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.

اختصاصات

قسم المرسوم بقانون اختصاصات الدائرة إلى الآتي: الاختصاصات العامة، والاختصاصات المتعلقة بالزراعة، والاختصاصات المتعلقة بتنظيم استخدام الأراضي الزراعية، والاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية، والاختصاصات المتعلقة بالمراعي.

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