انطلاق امتحانات الإعادة للتعليم المستمر للصفوف من 7 إلى 12

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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انطلقت، أول من أمس، امتحانات الإعادة للتعليم المستمر المتكامل للصفوف من الـ 7 إلى الـ 12، للعام الدراسي 2021 ــ 2022، التي تستمر حتى الاثنين الموافق لـ 19 من الشهر الجاري، وتم تشكيل 6 لجان امتحانية في إمارة دبي و5 لجان في الشارقة و8 لجان في عجمان ولجنتين في أم القيوين و9 لجان في إمارة رأس الخيمة و8 لجان في إمارة الفجيرة.

وحسب جداول الامتحانات التي اعتمدتها المؤسسة، فإن طلبة الصفوف الـ 7 والـ 8 والـ 9 أدوا امتحان الرياضيات يوم الاثنين الماضي، وامتحان اللغة العربية أمس، وسيؤدون امتحاني التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية اليوم، ومادة العلوم غداً الخميس ويختتمون الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية بعد غد الجمعة. ويؤدي طلبة الصفين الـ 10 والـ 11 امتحاني مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية اليوم، ومادة الفيزياء غداً، ومادة اللغة الإنجليزية بعد غد الجمعة، ويختتم طلبة الصف الـ 10 امتحاناتهم بمادة الأحياء يوم الاثنين المقبل، وأما طلبة الصف الـ 11 فيختتمون الامتحان بالكيمياء. وأما طلبة الصف الـ 12 فيؤدون امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية اليوم، والفيزياء يوم غد الخميس، ويؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بعد غد الجمعة، والأحياء والكيمياء يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت الجداول أن الطلبة يؤدون الامتحانات على فترتين، الأولى من الـ 3 عصراً إلى الـ 5 عصراً، والثانية من الـ 5.30 عصراً إلى الـ 7.30 مساءً، ولمدة ساعتين لكل امتحان.

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