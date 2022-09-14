«البيان » و«حمدان الذكية» تعززان أوجه الشراكة الاستراتيجية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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بحثت «البيان» وجامعة حمدان بن محمد الذكية سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك خلال زيارة وفد الصحيفة برئاسة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، أمس، إلى مقر جامعة حمدان بن محمد الذكية، في إطار تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، التي تم توقيع بنودها بتاريخ 13 أكتوبر من العام الماضي، الرامية إلى توظيف الخبرات والإمكانات التقنية والمادية لكلا الطرفين بما يدعم جهود التطوير المستمرة، وبما يواكب رؤية واستراتيجية دولة الإمارات. وهنأت بوسمرة، جامعة حمدان بن محمد الذكية، بمناسبة إتمام الجامعة عشرين عاماً من مسيرتها الرائدة في مجال التعليم الذكي على مستوى الدولة.



بدورها، استعرضت «حمدان الذكية» برنامجاً تقديمياً تضمن مراحل تطور الجامعة منذ تأسيسها في عام 2002، حيث تبنت ثقافة الجودة والتميز ونشر المعرفة، كون الجامعة أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في توفير خدمات تعليمية في مجال إدارة الجودة الشاملة عبر التعليم الذكي، ويبرز ذلك جلياً في رؤيتها ورسالتها العامة، وتخصصاتها الأكاديمية في إدارة الأعمال والجودة، والتعليم، والرعاية الصحية والبيئة، وغيرها، حتى أتمت عامها العشرين.



جودة



وقالت منى بوسمرة خلال اللقاء: «نفخر بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، التي أخذت على عاتقها نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي، من خلال تبنيها التعليم الذكي القائم على قيادة الابتكار من أجل هندسة مستقبل التعليم بما يحقق التقدم للأفراد والمؤسسات»، مثمنة جهود الجامعة في دفع عجلة التعليم والتنمية البشرية، ولافتة إلى أن تعزيز التعاون مع الجامعة سيخدم أهداف الصحيفة المستمرة في التميز بمحتوى نوعي يصب في خدمة القارئ دائماً.



وأكدت رئيسة التحرير المسؤول، سعي «البيان» إلى تعميق الشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، والجامعات بشكل عام، انسجاماً مع قناعاتها بالعلاقات التكاملية بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، بما يواكب الرؤية الشاملة للإمارات التي تسعى لترسيخ مكانتها عالمياً في صنع المستقبل.



التزام راسخ



من جهته، أعرب الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، عن سعادته بهذه الزيارة التي واكبت احتفالات الجامعة بعامها العشرين، مؤكداً الالتزام الراسخ بتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع «البيان» باعتبارها مؤسسة رائدة في دفع مسيرة التميز الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.



وأكد حرص الجامعة على توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز التعاون البناء في مجال تطوير ونشر آليات البحث العلمي الجاد ودعم ورعاية سلسلة الندوات البحثية المجتمعية، تماشياً مع رؤيتها المتمحورة حول دفع عجلة الابتكار والبحث والجودة في التعليم الذكي من أجل إعادة هندسة مستقبل التعليم العالي، وذلك وفق استراتيجية متكاملة وأدوات عصرية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم الجهود الوطنية لبناء اقتصاد المعرفة.



وثمن رئيس الجامعة، الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتمكين الجامعة من قيادة مسيرة الإنجازات العالمية على خارطة التعليم الذكي، مؤكداً أن ثقة سموه الغالية تمثل دافعاً قوياً لاستمرار الجامعة في تبني نهج التميز في إثراء مخزون المعرفة، وتحفيز البحث العلمي، وغرس ثقافة الإبداع والابتكار والتميز ضمن الميدان التربوي والأكاديمي، ودفع عجلة التقدم في قطاع التعليم الذكي، للإسهام بفعالية في استشراف وصنع المستقبل.



توحيد



ودعا العور إلى توحيد الجهود للاستثمار في تحفيز الأجيال الجديدة على الإبداع والابتكار لمواكبة التحولات المتلاحقة للقرن الحادي والعشرين، مؤكداً عزم الجامعة على الارتقاء بالقدرات ذات الصلة بإدارة الجودة والتميز والتعليم الذكي الذي أثبت أنه عصب التطوير المستقبلي.



وأشار الدكتور العور إلى التزام الجامعة بإعادة هندسة التعليم العالي، من خلال تطوير العملية التعليمية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بحيث تكون جزءاً أساسياً من التعليم الأكاديمي، من خلال طرح مشاريع ومبادرات ومنصات ذكية مثل «البروفيسور تحت الطلب»، «نخلة زايد الذكية للتعليم»، وذلك في إطار الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، بحسب رؤية الدولة، كما تعتزم الجامعة تنظيم أول ملتقى لرواد الأعمال نهاية الشهر الجاري.



خطوة متقدمة



شدد الدكتور منصور العور على التزام «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بوضع تجاربها الرائدة في خدمة مسيرة تطوير التعليم في الدولة وفي العالم العربي، في خطوة متقدمة باتجاه توفير الأدوات اللازمة لتسخير وتطويع التكنولوجيا الذكية في توفير التعليم للجميع، بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

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