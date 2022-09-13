شروط الحصول على رخصة معلم في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

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حددت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يتقدم للحصول على وظيفة "معلم".

وبحسب موقع بوابة حكومة الإمارات، فإنه يشترط في كل من يتقدم لوظيفة معلم (مدرس) في الهيئات التدريسية في مدارس دولة الإمارات، أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو درجة جامعية 4 سنوات أو أعلى في التخصص المطلوب، مؤكدة أن هذه القاعدة تنطبق على المدارس العامة/الحكومية وكذلك المدارس الخاصة في الدولة.

علاوة على ذلك حددت البوابة شروطاً أخرى تتضمن ما يلي:

شهادة بحث الحالة الجنائية أو حسن سيرة وسلوك

شهادة لياقة طبية صادرة من دولة الإمارات

الشهادة الأصلية للمؤهلات التعليمية والشهادة الجامعية للمعلم

شهادات مصدقة في حال كانت صادرة من إحدى الجامعات خارج دولة الإمارات؛ وذلك من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة البلد الذي صدرت منه الشهادات.

وأوضحت البوابة أنه وللالتحاق بالهيئة التدريسية في إحدى المدارس الحكومية في دولة الإمارات، على الراغب تقديم الطلب من خلال بوابة التوظيف التابعة لوزارة التربية والتعليم.

بالنسبة للالتحاق بوظائف الهيئة التدريسية في المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية، على الراغب التواصل مع إدارة كل مدرسة وتقديم طلب إليها.

بعد نيل الموافقة المبدئية من المدرسة الخاصة، تقوم المدرسة بتقديم الأوراق المطلوبة للمعلم إلى وزارة التربية والتعليم للتقييم والموافقة النهائية.

بالنسبة لطلبات المعلمين في المدارس الخاصة في دبي، تقوم المدارس المعنية بتقديم طلبات التوظيف التي ترغب بها إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للحصول على الموافقة النهائية.

وفي أبوظبي، يتم تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية في المدارس الخاصة من خلال المكاتب الإقليمية لدائرة التعليم والمعرفة في مناطق الإمارة، بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

يذكر أنه في عام 2017، باشرت دولة الإمارات بتطبيق المرحلة التجريبية لنظام ترخيص المعلمين (TLS).

يشمل هذا الترخيص كل معلمي المدارس الحكومية والخاصة باختلاف مناهجها.

تشكل الرخصة شرطاً لمزاولة مهنة التعليم في الإمارات، ولا يمكن لغير المعلمين المرخصين مزاولة مهنة التعليم في الميدان التعليمي.

يتم الحصول على الرخصة من خلال عملية اجتياز الاختبارات، والتي ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي والآخر يركز على طرائق التعليم.

في حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى النتائج المستهدفة.

تستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم يليها إعادة الاختبار.

ويتوجب على الجميع تأكيد تسجيلهم في نظام الرخصة المهنية، ومن يخفق في أحد الاختبارات لديه فرصة إعادة الاختبارات، وذلك خلال 24 شهراً كحد أقصى من تاريخ صدور النتيجة الأولى بعدم الاجتياز.

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