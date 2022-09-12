مدهش ودانة ينشران الفرح والبهجة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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زارت الشخصيتان المحبوبتان مدهش ودانة طلاب مدارس في دبي مع بداية العام الدراسي الجديد، لنشر أجواء البهجة والفرح والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية الرائعة.

وتوجه مدهش ودانة من منزلهما في غابة القرم، لتكوين صداقات مع أكثر من 500 طالب من الصف الأول إلى الرابع في مدرسة جميرا النموذجية، وشاركوهم الرقص على نغمات أغنية مدهش ودانة الجديدة، كما شاركا أيضاً أكثر من 600 طالب من مدرسة آل مكتوم في الأنشطة الرياضية.

واستمتع الطلاب بتواجد مدهش ودانة في مدارسهم، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوبهم مع بداية العام الدراسي.

ويعد مدهش ودانة من أحب الشخصيات الأيقونية لدى الجميع ويجسدان روح المرح والفرح والتشويق والابتكار، كما يعكس مدهش الروح الديناميكية لدبي ومكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة في كل الأوقات.

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