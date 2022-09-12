جامعة دبي تحتفل بالطلبة الجدد

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفلت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية، باستقبال الطلبة الجدد العام الأكاديمي 2022 - 2023 وتنظيم برنامج تعريفي للطلبة وعدد من أولياء أمورهم تخلله عرض موسيقي قدمه طلبة الجامعة.

وتحدث خلال البرنامج الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري البرامج وممثلي مجلس اتحاد الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

ورحب بالطلبة الجدد وهنأهم باختيارهم الدراسة في جامعة دبي، وتطرق إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة لكل الطلبة وخدمتهم على مدار الساعة، وأنه أول من يقوم بذلك.

وأشار إلى حرص الجامعة على توجيه الطلاب نحو المسار الصحيح لاكتساب المعرفة وتحقيق التميز الأكاديمي والمشاركة في الأنشطة اللاصفية. ووجه الدكتور البستكي خلال اللقاء نصيحة للطلبة بالاستفادة الكاملة من الخبرة والحياة الجامعية.

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