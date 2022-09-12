16 جلسة لاختبارات «إمسات» العام الدراسي الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد جلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، ضمن فئة «إنجاز» المخصصة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وذلك للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، بواقع 16 جلسة، على أن تنطلق أولى الجلسات في 29 أكتوبر المقبل، وتعقد آخر جلسة في 2 يوليو 2023.

وتتيح تلك المواعيد التي حددتها الوزارة لجلسات الـ «إمسات»، للطلبة الاختيار في ما بينها، لإتمام الاختبار قبل نهاية العام الدراسي، كما أتاحت الوزارة للطلبة، إمكانية عقد الاختبار في 4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، تبدأ في الثامنة صباحاً، ثم في الحادية عشرة ظهراً، والساعة الثانية بعد الظهر، والجلسة الأخيرة في الساعة الخامسة بعد الظهر. وتفصيلاً، حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد الجلسات كالاتي: وهي 9 و23 أكتوبر، و6 و13 و20 نوفمبر 2022، وفي 15 و29 يناير، و12 و19 فبراير، 5 و26 مارس، و7 و21 مايو، و4 و18 يونيو، وأخيراً في 22 من يوليو 2023.

منهاج

يعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر، وهم: الطلبة الإماراتيون، والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيين المتقدّمين للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية، والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

تدريب

وفرت وزارة التربية والتعليم، اختبارات تدريبية للطلبة على اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت تلك الخطوة، حرصاً منها على دعم الطلبة، وتحاكي الاختبارات التجريبية، الاختبارات الواقعية في 7 مواد دراسية، وهي: اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسوب.

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