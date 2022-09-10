«ضاحية البستان» بالذيد يوزع حقائب مدرسية على الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق مجلس ضاحية البستان التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى مبادرته في توفير الحقائب المدرسية لعدد من الطلبة القاطنين في الاختصاص الإداري للضاحية، وذلك تعزيزاً لأدواره المجتمعية والتي تتواصل مع بدء العام الدراسي 2022/ 2023.

وهدفت المبادرة إلى مساهمة المجلس مع الأسر والمدارس التعليمية في توفير الحقائب في ظل العودة إلى مقاعد الدراسة لأبناء وبنات أهالي الضاحية والمساهمة في تعزيز دافعية الطلبة والأجيال للتعليم علاوة على رسم البهجة على وجوههم.

مبادرة

وجرى تنظيم المبادرة بالتعاون والشراكة مع جمعية الشارقة الخيرية التي قامت بتوفير الحقائب المدرسية في إطار الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون من أجل خدمة المجتمع.

شارك في المبادرة أعضاء مجلس ضاحية البستان مهير عبيد الخيال الطنيجي والدكتور سعيد عبيد الليث الطنيجي وموظف المجلس علي مطر الطنيحي، فيما مثل جمعية الشارقة الخيرية الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي مدير إدارة جمعية الشارقة الخيرية بمدينة الذيد.

وشملت المبادرة توزيع الحقائب في مدينة الذيد مقر الضاحية خلال زيارة كل من مدرسة البردي للتعليم الأساسي حلقة أولى مختلط ومدرسة البردي للتعليم الأساسي والثانوي للبنات في ظل تقديم التهاني للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي وتقديم عبارات التحفيز لعام دراسي موفق.

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