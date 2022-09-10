«التربية» توضح متطلبات «الفحوصات الدورية» لـ«كوفيد 19»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أوضحت وزارة التربية والتعليم، بعض المتطلبات على بند «الفحوصات الدورية» لـ«كوفيد 19» في «البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية» للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والذي يلزم فئات من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية ومزودي الخدمات في المنشآت التعليمية، بالمرور الأخضر.

آلية

وأوضح البروتوكول الذي نشرته وزارة التربية والتعليم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طلبة المدارس، تحت سن الـ 12 عاماً «المطعمين وغير المطعمين»، لا يطلب منهم إجراء فحوصات دورية أو تطبيق نظام مرور أخضر عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي، إضافة إلى اعتماد استراتيجية الفحص عند ظهور الأعراض.

وبالنسبة للطلبة من سن 12 عاماً فما فوق إلى الصف الـ 12 أو الـ 13 في المنهاج البريطاني «المطعمين أو غير المطعمين» فإنه يجب عليهم إبراز نتيجة فحص «PCR» سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة.

وذلك عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي، ولا يتطلب إجراء فحوصات دورية أو تطبيق نظام المرور الأخضر حتى نهاية العام الدراسي الجاري، وكذلك اعتماد استراتيجية الفحص عند ظهور الأعراض.

وبالنسبة لدخول طلبة التعليم العالي إلى السكن الجامعي، فإنه يتوجب إبراز نتيجة فحص «PCR» سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي، واعتماد استراتيجية الفحص عند ظهور الأعراض.

وذلك للطلبة المطعمين أو غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، وأما الطلبة غير المطعمين بدون عذر طبي أو استثناء، فعليهم إبراز نتيجة فحص PCR سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي، وبعد بدء العام الدراسي يطبق عليهم نظام المرور الأخضر أو إجراء فحص مختبر PCR وإبراز نتيجة سلبية لا تزيد مدتها على 7 أيام.

وأما بالنسبة لدخول الكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات إلى المنشآت التعليمية، فإن البروتوكول حدد إجراءين، أولهما، إجراء فحص مختبر PCR وإبراز نتيجة سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي، وثانيهما، وعند بدء العام الدراسي يستمر تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول المنشآت التعليمية.

وفيما يخص الكوادر التعليمية والإدارية ومزودي الخدمات، فلابد من إجراء فحص مختبر PCR وإبراز نتيجة سلبية لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند بداية العام الدراسي وعند بداية كل فصل دراسي.

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