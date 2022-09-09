المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشف الدكتور هشام محمد عباس عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية لـ«البيان» أن 4 مشاريع لطلبة كلية الاتصال بالجامعة فازت بالمراكز الأولى في جائزة الإبداع العلمي التي تتسابق فيها كليات وأقسام الإعلام بالجامعات العربية والإفريقية والتي نظمتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي بجمهورية مصر العربية، إذ تنافست 114 جامعة ومؤسسة عالمية وبمشاركة 5 آلاف طالب وطالبة، لافتاً إلى أن المشاريع الفائزة تعد مشاريع تخرج للطلبة وقدمت في الفصل الماضي، ومنها مشروع «شركة أثر» الافتراضي والذي فاز بالمركز الأول في فئة تصميم وإخراج المواقع الإلكترونية، ومشروع «مصابيح إماراتية» الذي حقق المركز الأول في فئة الصحافة الإلكترونية، إضافة إلى مشروع فيديو ملخص لـ«مشاريع التخرج»، وحصد المركز الأول في فئة التلفزيون، وكذلك مشروع «محتواك هو أنت» وفاز بالمركز الأول في فئة العلاقات العامة والإعلان. وبين أن الكلية تعمل على تزويد الطلبة أفضل المهارات والخبرات والاستديوهات التي تؤهلهم لسوق العمل.

دعم

وقال: إن الكليات كافة بالجامعة تجد الدعم المباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة والدعم من جمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، والدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، بما فيها كلية الاتصال، وذلك بتوفير أفضل المعدات التكنولوجية والاستديوهات التي تعين الطلبة وتكسبهم الخبرات والمهارات اللازمة التي تؤهلهم لولوج سوق العمل بيسر.

تنوع

وأضاف عميد كلية الاتصال: إن طلبة كلية الاتصال تمكنوا من إنتاج مواد إعلامية تراعي تنوع ثقافاتهم، ما مكنهم من الفوز في المسابقة.

برنامج جديد

ولفت إلى أن مسابقة الإبداع الإعلامي التي تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي بالقاهرة تعد واحدة من أكبر المسابقات السنوية والمخصصة لمشروعات تخرج طلاب كليات الاتصال والإعلام على المستوى العربي والإفريقي.

طلبة الاتصال بالجامعة القاسمية يحصدون المراكز الأولى في مسابقة «الإبداع الإعلامي»https://t.co/RiNxpRNAVF#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gGAHW1LSbz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 9, 2022

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