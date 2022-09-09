جامعة خليفة تستضيف مؤتمر«التايمز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن استضافة مؤتمر مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022 بهدف التركيز على الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية في انتهاج عملية التحول الرقمي والتوسع في ذلك على المستوى الدولي لتلبية حاجات الطلبة والمجتمع.

وسينعقد المؤتمر، الذي يحمل اسم «التعليم العالمي لمستقبل رقمي»، في الفترة ما بين 12 إلى 14 سبتمبر في حرم جامعة خليفة الرئيس، وسيشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، والذي سيلقي كلمته في الجلسة المعنونة بـ «ثورة التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بدأت الآن» إضافة لذلك، سيضم المؤتمر نخبة من رواد التعليم والمسؤولين والشركاء في القطاع الصناعي، كما سيشهد استعراضًا لأحدث التكنولوجيات والمشاريع الناشئة الرامية لتسريع العملية التعليمية خلال العقد القادم من التحول الرقمي.

وسيشارك في المؤتمر كل من السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة وفيل باتي، رئيس المعرفة في مؤسسة التايمز للتعليم العالي، حيث سيقدمان الكلمة الافتتاحية وسيشارك الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، بحلقة نقاشية بعنوان «الأسباب التي تستوجب مرونة التعليم العالي وتركيزه على المتعلم»، كما سيشارك الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للشؤون الأكاديمية وخدمات الطلبة، بطرح أفكاره وخبراته في الجلسة النقاشية التي تحمل اسم «إحداث ثورة في خبرات الطلبة الإلكترونية: التحديات والفرص».

تحول رقمي

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «يسعدنا أن نشارك في استضافة مؤتمر التايمز للتعليم العالي للجامعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 في أبوظبي وتسليط الضوء على الدور البارز لمؤسسات التعليم في تحريك عجلة التحول الرقمي».

وسيشهد المؤتمر أيضًا حضور آخرين من جامعة خليفة وهم، الدكتور إرنيستو دامياني، مدير أول معهد الروبوتات والأنظمة الذكية في جامعة خليفة والذي سينضم للحلقة النقاشية المعنونة بـ «إطلاق طاقات التعليم العالي في مجال تكنولوجيا البلوك تشين»، والدكتور فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت والذي سيشارك في جلسة نقاشية حول «ريادة تكنولوجيا المعلومات لحرم جامعي ذكي ومستدام».

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