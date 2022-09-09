60 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» على التعليم خلال 10 سنوات

المصدر: دبي – رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إحصائية جديدة لجمعية بيت الخير إنفاقها نحو 60 مليون درهم على التعليم داخل الدولة خلال العقد المنصرم.

وقال عابدين العوضي المدير العام، إن «بيت الخير» مستمرة في تنفيذ برنامج «تعليم» بمناسبة موسم العودة إلى المدارس والجامعات، لافتاً إلى أن البرنامج أنفق منذ بداية العام 5 ملايين درهم ليصل إجمالي ما أنفقته الجمعية على دعم تعليم أبناء الأسر المحتاجة خلال 10 سنوات إلى حوالي 60 مليون درهم، استفاد منها آلاف الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية من أبناء الأسر المواطنة المكفولة من الجمعية وأبناء المقيمين المعسرين.

وقال العوضي: برنامج تعليم هو أحد برامج التكافل المجتمعي لجمعية بيت الخير التي تسعى للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي والتعليمي لأبناء الأسر المتعففة والفئات الضعيفة ومحدودة الدخل التي ترعاها الجمعية، ويهدف البرنامج إلى تمكين أبناء الأسر المواطنة والأقل دخلاً، حتى يحصلوا على شهادة أكاديمية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة، تساعدهم على امتلاك زمام مستقبلهم، وهي خطوة مهمة على طريق الاستدامة في العمل الخيري.

وأضاف: برنامج تعليم يدعم الطلبة بما يحتاجونه من قرطاسية وأدوات دراسية أو بحثية، وكانت له مساهمة فعالة في دعمهم بالأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمول خلال مرحلة التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، لكن مشروع «تيسير» يتولى الآن العبء الأكبر من برنامج «تعليم» كونه يعنى بدعم الطلبة المعسرين في مختلف مراحل الدراسة ممن تعجز أسرهم عن تسديد رسوم مدارسهم وجامعاتهم، ويعمل على دعم البرامج التعليمية العليا بأي أدوات يحتاجها الطالب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز