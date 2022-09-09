حاكم الشارقة يعتمد 33 منحة دراسية في أكاديمية النقل البحري

المصدر: (الشارقة - وام )

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسماء الطلبة المقبولين في فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للفصل الدراسي الأول لعام 2022 - 2023. جاء إعلان الاعتماد، خلال برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، حيث بلغ عدد المنح التي رصدها صاحب السمو حاكم الشارقة، 31 منحة دراسية للمواطنين بالأكاديمية، بالإضافة إلى منحتين لـ 2 من أبناء المقيمين العاملين في هيئات حكومة الشارقة.

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