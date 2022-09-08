حاكم الشارقة يعتمد 33 منحة دراسية

المصدر:
  • البيان
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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 31 منحة دراسية للطلبة المواطنين في الإمارة، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023، بالإضافة لمنحتين لـ 2 من أبناء المقيمين العاملين في هيئات الحكومة.

 

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