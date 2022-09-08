المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يطلق «أهلاً بالمدرسة»

المصدر: (الفجيرة - وام)

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في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز أهمية القراءة والاطلاع والمعرفة بمختلف مجالاتها، أطلق المكتب الإعلامي في حكومة الفجيرة مبادرة «أهلاً بالمدرسة»، تضمنت مجموعة متنوعة من الكتب الأدبية والعلمية التي تم توزيعها على عدد من المدارس بكافة مراحلها في مختلف مناطق الفجيرة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، حيث سلم إلى المدارس عدداً من إصدارات المكتب باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى 1000 كتاب متنوع في الدراسات التاريخية والبحوث والآداب والثقافة والسياسة والعلوم وغيرها، بهدف إثراء مكتبات المؤسسات التعليمية بالكتب القيمة.

وتأتي مبادرة «أهلاً بالمدرسة» ضمن المبادرات المجتمعية للمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، حيث انطلقت في مقتبل العام الدراسي 2022 بهدف التأكيد على أهمية الاطلاع والقراءة واكتساب المعرفة كأسلوب حياة.

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