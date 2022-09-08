أكاديمية الشارقة تحصل على الترخيص المؤسسي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم عن حصولها على الترخيص المؤسسي من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يَمنح الترخيص مؤسسات التعليم العالي إمكانية العمل في مجال التعليم العالي داخل الدولة. ويعد الترخيص المؤسسي بمثابة اعتراف برسالة الأكاديمية، وتأكيداً على امتلاكها للبنية الإدارية المتمثلة بالسياسات والقوانين واللوائح والإجراءات، والموارد المالية والبشرية، والتزامها بتطبيق معايير ضمان الجودة في إنجاز مهامها.

وتقدمت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالشكر والعرفان لدعمه الدائم للأكاديمية وجهوده الكبيرة في تطوير التعليم في إمارة الشارقة.

وقالت: «يأتي هذا الإنجاز ليعزز ريادة الأكاديمية في تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال البرامج الأكاديمية والتدريبية».

وتطمح أكاديمية الشارقة للتعليم التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في عام 2020 أن تكون صرحاً يعكس ثقافة التحسن المستمر بآفاقها اللامحدودة والتي أصبحت الشارقة عنواناً لها.

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