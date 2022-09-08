مجلس جامعة الإمارات يناقش خطة البحوث ومؤشرات الأداء

المصدر: العين - البيان

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اجتمع مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة.

وناقش المجلس خطة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البحوث الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية وتكاليف التنفيذ المُتوقّعة (خطة عمل لمدة عامين)، والتي بالضرورة ستسهم في تقدم الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات.

واطّلع المجلس على عرض تقديمي عن مؤشرات الأداء الرئيسية لجامعة الإمارات العربية المتحدة لنصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي تعكس التزام الجامعة بخطتها الاستراتيجية، والتطور المؤسسي للجامعة.

كما اطلع المجلس أيضاً وناقش عرضاً تقديمياً حول المشاريع التحولية ضمن تطبيق المنهجية الجديدة لحكومة الإمارات، التي ستعمل الجامعة على تنفيذها جنباً إلى جنب مع الجهات الاتحادية، والتي تم تقديمها لضمان تركيز عمل الحكومة على المبادئ التوجيهية العشرة لدولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً المقبلة.

وهنأ رئيس مجلس الجامعة، أعضاء المجلس، بإعادة تأكيد الاعتماد المؤسسي لجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات من الرابطة الغربية للمدارس والكليات.

واستعرض الدكتور عبدالله الكرم، رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية والطلبة تقرير اللجنة وتوصياتها، كما وافق المجلس على طرح برنامج بكالوريوس آداب جديد في علم الاجتماع التطبيقي وتحليل البيانات، اعتباراً من العام الدراسي 2023/2024.

كما اطّلع المجلس وناقش عرضاً للأداء المالي لجامعة الإمارات العربية المتحدة لنصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2022.

ندوة علمية

نظّم المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة علمية افتراضية بعنوان «حصاد الحرارة المهدورة من الصناعة ومصادر الطاقة المُتجدّدة الهجينة نحو التوليد الثلاثي»، شارك فيها البروفيسور سوتيريوس كاريلاس، من الجامعة التقنية الوطنية في أثينا NTUA، وباحثون من المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، والأساتذة والطلبة من كلية العلوم. وتهدف الندوة إلى تقديم الحلول الممكنة لتجميع الحرارة المُهدرة من عدة عمليات، بالإضافة إلى الحرارة من مصادر الطاقة المُتجدّدة الهجينة من أجل إنتاج الكهرباء والتدفئة والتبريد.

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