جامعة برمنغهام دبي تقدّم منحًا دراسية للمواهب الإماراتية المتميزة

المصدر: البيان

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قدمت جامعة برمنغهام دبي، إحدى أفضل 100 مؤسسة تعليمية مصنفة عالميًا في الإمارات، منحة التفوق الأكاديمي المرموقة لبعض ألمع الطلاب في الدولة وأفضلهم أداءً.

وحصل أربعة طلاب، ممن نالوا أعلى الدرجات في مختلف الأنظمة التعليمية، على المنحة الدراسية، والتي تُعطى للطلاب المتفوقين الذين يحققون أعلى معايير التميز الأكاديمي.

وتم تسجيل الطلاب المتفوقين في كلية علوم الحاسوب بالجامعة. حيث يدرسون تخصصات البكالوريوس في علوم الحاسوب، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، وماجستير الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وماجستير علوم الحاسوب.

يذكر أن هناك طلباً كبيراً على مهارات علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. فمن المتوقع أن يتم استحداث 97 مليون وظيفة على مستوى العالم تشمل الذكاء الاصطناعي بين عامي 2022 و 12025. ومن المتوقع أيضًا أن يكون الذكاء الاصطناعي أهم صناعة في دولة الإمارات خلال العقد المقبل.

ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وتعيين معالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، استثمرت دولة الإمارات بكثافة في خلق وظائف تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي والبيانات وتعلم الآلة وعلوم الحاسوب .

وعلق البروفيسور ديفيد سادلر، عميد جامعة برمنغهام دبي، قائلًا: "تبرز دولة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وحيث أن جامعتنا تعد من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في العالم، فإننا ملتزمون بدعم هذا التحول من خلال إعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا".

وأضاف: "يسعدنا أن نرحب ببعض ألمع طلبة دولة الإمارات في حرمنا الجامعي الذكي الجديد، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. إذ يعكس هؤلاء الطلاب توجهاً أوسع في قطاع التعليم بالإمارات، والذي يتمثل في الاحتفاظ بالمواهب المتميزة من مدارس الدولة. وعلاوة على ذلك، تبرز دبي كوجهة عالمية مفضلة للدراسة. كما نشهد اهتمامًا متزايدًا من الطلاب في دول مثل الهند ونيجيريا والصين".

ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته ((Zurich International Life، فإن 35٪ من أولياء الأمور في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون دولة الإمارات المكان المفضل لكي يقوم أبناؤهم باستكمال تعليمهم العالي.

وأضاف البروفيسور سادلر: “غالبًا ما تقوم الشركات المرموقة والراسخة باستهداف خريجينا عند البحث عن موظفين جدد. وبالإضافة إلى دعم الطلاب بخيارات المنح الدراسية، فإننا نقدم لهم المعرفة المتخصصة والمهارات القابلة للتحويل التي تجعلهم جذابين لأصحاب العمل المحتملين في سوق عمل تزداد فيه المنافسة".

أذكى حرم جامعي عالمي

وافتتحت الجامعة حرمها الجامعي الذكي الجديد في مدينة دبي الأكاديمية العالمية في شهر أبريل الماضي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويستوعب الحرم الجامعي حاليًا ما يصل إلى 2900 طالب وسيكون في النهاية قادرًا على استيعاب ما يصل إلى 4500 طالب، كما يتميز بمساحة تدريس وبحث مبتكرة لتشجيع العمل متعدد التخصصات.

ولدى جامعة برمنغهام شراكة مع "سيمنز" تجمع بين تقنيات الاستشعار والتحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوليد الطاقة اللامركزي وتخزينها والطاقة المتجددة والمفاهيم التي تساعد على تغيير سلوك المستخدمين لتحويل الحرم الجامعي في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة إلى أذكى حرم جامعي في العالم، مما يخلق "مختبرًا حيًا" حيث يستفيد المعنيون بالبحث والتعليم والتعلم من البيانات الجديدة والقدرة على الاتصال.

وكانت جامعة برمنغهام أول جامعة تنشئ حرمًا جامعيًا في دبي من بين أفضل 100 جامعة عالمية وتابعة لمجموعة رسل البريطانية في سبتمبر 2018، وهي الآن ضمن قائمة المؤسسات الأكاديمية المعتمدة دوليًا ومحليًا في مركز التعليم الرائد، إذ تم اعتماد جامعة برمنغهام دبي من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، تقديراً لجودة تجربتها التعليمية.

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