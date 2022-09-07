«خليفة التربوية» تتلقى طلبات المرشحين لدورتها الـ16

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن بدء دورتها السادسة عشرة لعام 2022/‏‏‏‏‏‏ 2023 وتلقي طلبات المرشحين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وتضم النسخة الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة على المستويات المحلية والعربية والدولية، ومن بينها مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي يطرح للتنافس على المستوى الدولي المرة الأولى في فئتي «البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرائق التدريس» ويستهدف هذا المجال المؤسسات الأكاديمية والباحثين المتخصصين على مستوى العالم لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التعليم المبكر، بالإضافة إلى منح الفائز في جائزة الأسرة الإماراتية المتميزة مبلغ 100 ألف درهم ودرع الجائزة.

وأكدت أمل العفيفي الأمينة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية هذه الدورة التي تواكب انطلاقة التميز لمنظومة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ونموذجها الفريد في التعليم الذي يرسخ الهوية الوطنية ويفتح آفاقاً واسعة على التطور العلمي واستشراف المستقبل وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأشارت العفيفي إلى أن الجائزة وبمتابعة وتوجيه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس أمناء الجائزة أنجزت الاستعدادات كافة الخاصة بهذه الدورة والتي تنطلق اليوم تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد بكل ما يحمله من طموحات تربوية وأكاديمية، وتطرح الجائزة في هذه الدورة مجالاً عن الشخصية التربوية الاعتبارية التي تكرم تقديراً لجهودها في دعم مسيرة التعليم والنهوض به.

وقالت الأمينة العامة للجائزة إن المجالات المطروحة للدورة الحالية «الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وفئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرائق التدريس» بالإضافة إلى مجال التعليم العام «فئة المعلم المبدع، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي»، ومجال التعليم العالي «فئة الأستاذ الجامعي المتميز»، ومجال أصحاب الهمم «فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز»، ومجال التعليم وخدمة المجتمع «فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة»، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية «فئة الأستاذ الجامعي المتميز»، ومجال البحوث التربوية، وفئة البحوث الخاصة بدراسات أدب الطفل، ومجال التأليف التربوي للطفل «فئة الإبداعات التربوية»، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة «فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب».

ولفتت العفيفي إلى أن الجائزة ستنفذ برنامجاً تعريفياً للمجالات المطروحة

تعليم مبكر

وتطرقت فاطمة البستكي عضو اللجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، إلى مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي تطرحه الجائزة أول مرة على مستوى العالم، وعرضت أهداف هذا المجال ودوره في دعم مسيرة النهوض بالطفولة والتعليم المبكر من خلال طرحه على المستوى العالمي بفئتيه في البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرائق التدريس.

وأشارت سعاد السويدي نائبة الأمينة العامة للجائزة إلى أن جائزة خليفة التربوية سجلت منجزات رائدة منذ انطلاق مسيرتها في عام 2007، ومثلت الجائزة إحدى المبادرات الوطنية البارزة على صعيد الجوائز المتخصصة في الشأن التربوي محلياً وإقليمياً ودولياً.

تفاعل

قال حميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة إن الجائزة طورت في الفترة الماضية منظومة متكاملة من التطبيقات الإلكترونية الذكية التي تعزز التفاعل بين الجائزة ومختلف عناصر الميدان التعليمي محلياً وعربياً ودولياً. وأوضح أن الجائزة تستقبل طلبات المرشحين للجائزة للمجالات المطروحة على مستوى الدولة والوطن العربي لدورتها الحالية من أمس 06 سبتمبر 2022 وحتى الثلاثاء 31 يناير المقبل، وسيتم استقبال الطلبات على الموقع الإلكتروني:

www.khaward.ae

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