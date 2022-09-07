وزارة التربية توفر اختبارات تدريبية للطلبة على «إمسات»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير اختبارات تدريبية للطلبة على اختبار الإمارات القياسي «إمسات» عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت تلك الخطوة حرصاً منها على دعم الطلبة في الاستعداد لأداء الاختبارات والمساهمة في تأهيلهم.

ووفرت الوزارة اختبارات تجريبية تحاكي الاختبارات الواقعية في 7 مواد دراسية وهي: اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسوب.

وتعتبر اختبارات الإمارات القياسية هي منظومة تقييم وطنية أُطلقت عام 2017، حيث يَخضع من خلالها طلبة المدارس قبل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي إلى مجموعة من الاختبارات الوطنية في موضوعات دراسية متعددة، وتُستخدَم نتائج هذه الاختبارات في أغراض عدة كالقبول في مؤسسات التعليم العالي، وإجراء مقارنات معيارية وطنية، وتحسين جودة التعليم.

ويشمل اختبار «إمسات» فئة «إنجاز»، خمس فئات مختلفة هي خريجو الثانوية العامة الراغبون في الالتحاق بالجامعة، وطلبة أنهوا الخدمة الوطنية ويرغبون في الالتحاق بإحدى الجامعات، وموظفون يرغبون في الحصول على ترقية وفق اشتراطات جهة العمل، وخريجون من إحدى الجامعات ويرغبون في الحصول على وظيفة وفق اشتراطات جهة العمل، والراغبون في استكمال دراستهم العليا.

ويطبق اختبار الإمارات القياسي «إمسات» على طلبة الصف الثاني عشر ويعد شرطاً للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أنه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديل الاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامياً على طلبة الثاني عشر سواء الإماراتيين وغير الإماراتيين، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

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