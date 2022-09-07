معلمون: شكراً محمد بن زايد على المبادرات الرائدة

المصدر: دبي - البيان

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عبر عدد من المعلمين والمنسقين المشاركين في البرنامج التدريبي في فنلندا عن تقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مبادرته الرائدة والداعمة للمعلمين، وحرصه على تجسيد الاهتمام بدورهم التربوي وتحفيزهم نحو المزيد من التميز في الاضطلاع بدورهم المنشود في تعزيز قدرات الطلبة وبناء الأجيال، وقالوا إن هذه الجائزة غير المسبوقة ترسخ أهميتها وأهدافها، بما يحقق توجيهات سموه الداعمة للمعلمين الذين يمثلون حلقة مهمة في العملية التربوية.

وأكد محمد السرحان منسق الجائزة في الأردن أن الاطلاع على التجربة الفنلندية التي تتبع نظاماً تعليمياً يعد أحد أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، سيكون له الأثر الكبير في صقل خبرتهم والاستفادة من هذه التجربة الرائدة في التعليم، وتوظيفها في البيئة التعليمية لتعزيز مخرجات التعلم حتى تعود بالنفع على الطلبة بشكل خاص.

وأوضح أحمد حسين المالكي من المملكة العربية السعودية الشقيقة والفائز بالجائزة في دورتها الثالثة 2020، أن الرحلة التدريبية في فنلندا تؤكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترسيخ مكانة المعلم ومكانته الكبيرة والمرموقة، وذلك بتمكينه بجميع الممكنات التي تعزز قدراته، وخاصة أن الزيارة كانت سانحة مهمة للتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفنلندي، بجانب الزيارات العلمية وورش العمل المتخصصة.

ووصفت خديجة راشد الطنيجي رحلة فنلندا بأنها حققت الكثير من الجوانب الإيجابية التي تعبر عن أهداف الجائزة، بالإضافة إلى المخرجات الأخرى التي سيكون لها الدور الفعال في العملية التعليمية في مدارس الدولة، معربة عن شكرها لكل من أسهم في إنجاح الزيارة التي منحتهم فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات في التعليم، والمحاور التربوية المختلفة للارتقاء بخبراتهم وصقل مهاراتهم.

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