تفاهم لتوفير مساق اختياري لطلبة الطب بجامعة خليفة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي، وهو منشأة طبية تقدم أفضل وأحدث خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل المعتمدة دولياً، مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير مساق تعليمي اختياري يستمر لمدة شهر واحد ويركز على خدمات إعادة التأهيل لطلبة السنة الرابعة في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة والدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي في مستشفى التأهيل التخصصي بحضور جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف: «يسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع مستشفى التأهيل التخصصي، الذي يعتبر إحدى أهم مؤسسات الرعاية الصحية في أبوظبي، لرفد طلبة الطب بالخبرات الخاصة المتمحورة حول إعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية ذات الصلة، وهو ما سيعود بالفائدة على طلبة كلية الطب والعلوم والصحية».

وقال الدكتور مشعل القاسمي: «باسم مستشفى التأهيل التخصصي يسعدني أن أشارك في توقيع هذه الاتفاقية التي تربطنا مع كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة، حيث سيساهم هذا التعاون في تعزيز الشراكة الأكاديمية بين المؤسستين، والذي سيساهم بدوره في إثراء البحوث والتدريب الطبي والابتكار في مجال الطب، خاصة في مجال إعادة التأهيل».

من جانبه، قال الدكتور جون روك، العميد المؤسس لكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة: «يتيح هذا التعاون للطلبة فرصة التعرف إلى الطرق التي يتبعها الأطباء من ذوي الخبرات في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل».

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