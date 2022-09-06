برنامج جديد للتجسير بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن إطلاق برنامج دراسي جديد في جامعة الشارقة تحت اسم «برامج استدراكية»، يتيح لخريجي كلية المجتمع بمعدل «2» الفرصة لتحسين معدلهم إلى 2.5، ليتمكنوا بذلك من الالتحاق ببرنامج التجسير في الجامعة التي لا تقبل بأقل من هذا المعدل.

وقال سموه، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: «بالنسبة لبرنامج التجسير في جامعة الشارقة لخريجي كلية المجتمع، نود أن نوضح أن البرنامج يقبل الخريجين الحاصلين على معدل نسبته 2.5 من 4، بينما الخريجون الذين يراجعون برنامج «الخط المباشر» بهذا الشأن هم حاصلون على معدل نسبته 2 فقط، ونظراً لأن أصحاب هذا المعدّل «ناجحون» من كلية المجتمع، سنطلق لهم برنامجاً جديداً يسمى «برامج استدراكية»، ليكون هذا البرنامج بمثابة فرصة لهم لرفع نسبتهم إلى 2.5 من خلال دراسة مساقات استدراكية، ليتمكنوا بذلك من الالتحاق ببرنامج التجسير».

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