قبول 560 طالباً في جامعة خورفكان

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

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بلغ عدد المتقدمين إلى جامعة خورفكان 572 مسجلاً، وتم قبول 560 طالباً وطالبة ممن استوفوا شروط القبول بالجامعة للعام الأكاديمي 2022 - 2023، ومنهم من استحق المنحة لاستيفائه القبول في الجامعة من مواطني الشارقة، ومن أبناء المواطنات بالإمارة، وما زال التسجيل متاحاً إلى الخميس المقبل، وكذلك الحصول على المنح الدراسية ما زال مفتوحاً. وتم الإعلان عن أن التسجيل بالمنح ما زال متاحاً حتى الخميس المقبل، من قبل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في جامعة الشارقة، وأمريكية الشارقة.

أعلن عن ذلك ضمن برنامج «الخط المباشر»، أمس، والذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، والذي تم خلاله استعراض صورة تضم المجمعات السكنية، شارحاً موقعها بالنسبة إلى الجامعة، ومدخل مدينة خورفكان.

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