دقيقة واحدة مدة انتظار سائق الحافلة أمام منزل الطالب

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت إدارات مدارس حكومية عدة قوانين متعلقة بالحافلات المدرسية وعممتها على الطلبة وذويهم للالتزام بها مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، لتسهيل عملية نقل الطلبة من وإلى المدرسة.

وأكد التعميم الصادر بشأن قوانين الحافلة، أن فترة انتظار سائق الحافلة عند نقل الطالب من البيت ستكون دقيقة واحدة فقط، مع ضرورة وضع الحقائب المدرسية أمام بوابة المنزل لكي يعلم السائق ومشرفة الحافلة بأن الطالب سيذهب للمدرسة. ودعت المدارس أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارة والمواصلات لضمان اتباع الطلبة القوانين الخاصة بالأمن والسلامة في الحافلات، من خلال لبس حزام الأمان وعدم المشي في الحافلة أو الوقوف على المقاعد، وعدم الصراخ وإصدار أصوات مزعجة، والحفاظ على نظافة الحافلة والأثاث وعدم العبث بالمحتويات، واحترام السائق وعدم التحدث معه أثناء القيادة، واتباع تعليمات السائق والمشرفة، والانتظام أثناء الركوب، وعدم إخراج اليد أو الرأس من النوافذ. وشددت على ضرورة وجود شخص بانتظار الطالب لاستقباله في نهاية الدوام المدرسي، وخصوصاً لطلبة الحلقة الأولى، أما في حال إخراج الطالب من المدرسة أثناء الدوام فيجب التواصل مع المشرفة لإبلاغها بذلك.

وأكدت الإدارات المدرسية منع دخول ولي الأمر إلى الحافلة لأي سبب، وفي حال وجود شكوى أو ملاحظة على السائق أو المشرفة، يتم التواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم، على أن يتحمّل ولي الأمر المسؤولية في حال مخالفته للإجراءات.

التزام

وأوضح التعميم أنه في حال عدم الالتزام، ستقوم الإدارة مع المواصلات باتخاذ عدد من الإجراءات تبعاً للائحة السلوك، ففي حال عدم التزام الطالب بقوانين الحافلة سيتم تنبيهه شفهياً أولاً ثم سيتم مخاطبة ولي الأمر، وصولاً إلى الحرمان النهائي من استخدام الحافلة في حال تكرار المخالفات، أما في حال قيام الطالب بإتلاف وتخريب في الحافلة سيتم حرمانه من استخدامها من يوم إلى ثلاثة أيام، وتحميل ولي الأمر قيمة الأضرار. وبدورها تلتزم إدارات المدارس بعدة إجراءات حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دليل العودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي الجديد الصادر عنها أخيراً لمزودي خدمات النقل المدرسي والعاملين لديها، أبرزها التنسيق مع مزودي الخدمة والتقيد بالطاقة الاستيعابية المعتمدة من قبل الجهات المختصة بالنقل المدرسي، والتأكيد على أهمية إعداد وتسجيل قوائم بأسماء وبيانات التواصل مع الطلبة لكل حافلة أو رحلة.

بالإضافة إلى التأكد من تحديد أماكن جلوس الطلبة في الحافلات مع مراعاة تطبيق مسافة التباعد الجسدي الآمن، وتوفير المشرفين لقياس درجة حرارة الطلبة قبل صعودهم للحافلات، والتأكد من قيام المشرفين بمراقبة الطلبة وضمان التزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

سلوكيات

أكد الدليل أهمية التزام الطلبة بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم والحرص على مسافة التباعد الجسدي، والالتزام بالنظام والسلوكيات الإيجابية المتبعة في الحافلات المدرسية، والتأكد من التزام أولياء الأمور بتسليم أبنائهم الطلبة للمشرفين عند المداخل المحددة من قبل المدرسة وعدم السماح لهم باصطحاب أبنائهم أو الدخول إلى المباني المدرسية أو المرافق التابعة لها. وألزمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مشرفي الحافلات المدرسية أو القائد الطلابي المكلف في كل حافلة بكتابة أسماء المتغيبين أو من لم يسمح لهم بالصعود نظراً لارتفاع درجة حرارتهم والتأكد من إبلاغ إدارة المدرسة وأولياء أمورهم، وإبلاغ إدارة المدرسة عن الحالات المخالفة وعدم الالتزام بالنظام والسلوكيات الإيجابية.

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