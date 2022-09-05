بدء التسجيل لاختبارات رخص المهن التعليمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد تسجيل واختبارات رخص المهن التربوية والتخصصية في الميدان التعليمي، التي تبدأ من سبتمبر الجاري حتى يونيو 2023، ودعت الوزارة في تعميم صادر عنها إلى ضرورة الإسراع في التسجيل في الاختبارات المهنية والتخصصية التي سيتم عقدها خلال المواعيد المقررة، تلافياً للوقوع في أي مخالفات أو مساءلات قانونية، نظراً لإلزامية الرخصة للتمكن من ممارسة المهنة.

قياس

ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم (من المعلمين والقيادات المدرسية والمهن المدرسية) لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر، وضمان تزويدهم بمستوى عالٍ من المعرفة، ولتقديم تعليم رفيع المستوى للطلبة.

ووفقاً للجدول الزمني للاختبارات، يؤدي العاملون في جميع المراحل التعليمية أول اختبار خلال العام الدراسي الجديد في 16 أكتوبر المقبل، والذي ينتهي فيه التسجيل في 16 سبتمبر الجاري. وسيستهدف الاختبار المهني معلمي الحلقة الثانية والثالثة والطفولة المبكرة، بالإضافة إلى معملي اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والأحياء والكيمياء والفيزياء.

كما تعقد الوزارة الاختبار الثاني في العام الدراسي الجاري في 18 ديسمبر وينتهي التسجيل فيه في 18 نوفمبر، ويستهدف معلمي اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم.

اختبارات

وتعقد الوزارة في 15 فبراير اختباراً لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة لمعلمي اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات والعلوم، وينتهي التسجيل في 15 يناير.

وفي 12 مارس يعقد الاختبار الخامس للعام الدراسي الجاري، ويستهدف القيادات المدرسية والقيادات المتوسطة، ومعلمي الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والعلوم الصحية. والاختبار السادس تنظمه الوزارة في 26 أبريل، ويستهدف أمناء المختبرات بالإضافة إلى معلمي العلوم والتكنولوجيا، والتربية البدنية، والطفولة المبكرة، ويعقد الاختبار الأخير في 25 يونيو، ويستهدف معلمي جميع الحلقات وأخصائيي التربية الخاصة.

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تنظم وزارة التربية والتعليم 5 اختبارات في العام المقبل، تبدأ في 22 يناير 2023، وينتهي التسجيل في 22 ديسمبر، ويستهدف هذا الاختبار القيادات المدرسية ومعلمي وأخصائيي التربية الخاصة، بالإضافة إلى معلمي جميع الحلقات في العلوم والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، واللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك اختبارات مهنية في الطفولة المبكرة.

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