620 حافلة مدرسية عاملة في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في عجمان، أن الهيئة أكملت كل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 2022 – 2023 والذي انطلق الأسبوع الماضي، وذلك من خلال الإصدار الثاني للدليل الذي يتعلق بالمعايير الخاصة بالنقل المدرسي والتي من ضمنها إضافة مشرفين ومشرفات للمرحلة الثانية والثالثة للبنات، إضافة إلى تحديد عمر السائق الذي كان في الإصدار الأول 60 عاماً وأضحى 55 عاماً وأقل، هذا إضافة إلى المعايير التي كانت مطبقة سابقاً، وأبرزها ذراع إيقاف المركبات يمين ويسار الحافلة المدرسية وتركيب الكاميرات والتي في السابق كانت تغطي داخل الحافلة وبعض الزوايا الخارجية، أما حالياً تغطي 360 درجة من الحافلة المدرسية، لافتاً إلى أن عدد حافلات النقل المدرسي المصرحة في الإمارة في النصف الأول من الجاري يبلغ 620 حافلة، منها 276 حافلة داخل عجمان و344 خارج الإمارة.

وقال الجلاف: إن عدد التصاريح الخاصة بالنقل المدرسي في الإمارة في النصف الأول من العام الجاري بلغ 300 تصريح بنسبة زيادة قدرها 11.94 % على العام الماضي، والذي بلغت فيه التصاريح 268، كما ازدادت نسبة التزام مشرفي ومشرفات النقل المدرسي بالدورات التدريبية إلى 45.99 % على العام الماضي 2021، وكذلك ازدادت نسبة المعاينات وفحص الحافلات المدرسية وتنفيذ الاشتراطات على العام الماضي بنسبة 51.52 %.

جهود

وأوضح أنه تم تكثيف الجهود بزيادة الدورات التدريبية الخاصة بالمشرفين والمشرفات حتى يكملوا التدريبات قبل بدء الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أن هناك مراقبين ينتشرون في كل طرق الإمارة للتأكد من سلامة الحافلات المدرسية ومدى تقيد السائقين باشتراطات السلامة فيها، كما يتم المراقبة خلال العام الجاري كذلك على الحافلات العاملة في أسطول مواصلات الإمارات للمدارس الحكومية وأسطول المدارس الخاصة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالمشرفات هناك قسمان، أحدهما قسم التعليم الحكومي والآخر التعليم الخاص، فالحكومي يتم تعيين المشرفات على كادر مؤسسة الإمارات للمواصلات، أما التعليم الخاص يتبع تعيينهم للمدارس الخاصة المقدمة للتعليم المدرسي.

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